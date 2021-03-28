Час Земли: Сколько кВт сэкономили в Актау?

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В рамках международной экологической акции «Час Земли» 27 марта на четырех автомобильных дорогах в городе были отключены фонари освещения.



В результате отключения 1366 источников света за один час было сэкономлено 341,50 кВт.



Для сравнения: актауская семья в квартире в среднем потребляет 250-300 кВт в месяц.