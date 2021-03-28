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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:07

Просмотров: 550

Массовый субботник прошел в Актау

Вывезено 412 тонн мусора, передает пресс-служба городского акимата.

Фото предоставила пресс-служба городского акимата
Массовый субботник прошел 27 марта в Актау.

Массовый субботник прошел в Актау


Была убрана территория от микрорайона «Шыгыс-3» до автоЦОНа. Участниками стали около 100 сотрудников государственных учреждений, подведомственных акимату города. В уборке было задействовано три самосвала, вывезено около 10 тонн твердых бытовых отходов.

Массовый субботник прошел в Актау


Территорию между 9А и 15 микрорайонами убирали сотрудники департамента казначейства по Мангистауской области, департамента Комитета промышленной и безопасности, департамента Национального бюро статистики и инспекции транспортного контроля. На одном самосвале вывезено около двух тонн твердых бытовых отходов.

Массовый субботник прошел в Актау


В 4 микрорайоне проведена побелка деревьев на территории памятника Тарасу Шевченко, парка «Акбота» и Вечного огня. Здесь трудились 150 человек от государственных коммунальных предприятий, подведомственных акимату города.

Субботник также проведен от перекрестка 35 микрорайона и на территории Центра матери и ребенка. Были привлечены 60 сотрудников государственных учреждений, два самосвала. Вывезено около 40 тонн мусора.

Массовый субботник прошел в Актау


Всего в массовом субботнике приняли участие 630 человек и задействовано 18 единиц техники. Вывезено 412 тонн мусора.

Массовый субботник прошел в Актау


Тем временем, сотрудники ДЧС Мангистауской области тоже приняли участие на общегородском субботнике. Они расчищали территорию от гостиницы Holiday Inn Aktau Seaside микрорайона «Самал» до торгово-развлекательного комплекса «Астана». 15 спасателей собрали 10 мешков мусора.



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Комментарии ( 2 )

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 Барабан (Посетители) Сегодня, 15:17
Цитата: elek
Кого ждём в гости? Очередных инвесторов?


Видимо и инвесторов и наших попрошаек из правительства - "лежачих полицейских" раз убрали и в 14 и в 4 мкр.
 
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elek (Посетители) Сегодня, 15:14
Массовый субботник прошел 27 марта в Актау.

Кого ждём в гости? Очередных инвесторов?
 
 

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