Массовый субботник прошел в Актау

Массовый субботник прошел 27 марта в Актау.Была убрана территория от микрорайона «Шыгыс-3» до автоЦОНа. Участниками стали около 100 сотрудников государственных учреждений, подведомственных акимату города. В уборке было задействовано три самосвала, вывезено около 10 тонн твердых бытовых отходов.Территорию между 9А и 15 микрорайонами убирали сотрудники департамента казначейства по Мангистауской области, департамента Комитета промышленной и безопасности, департамента Национального бюро статистики и инспекции транспортного контроля. На одном самосвале вывезено около двух тонн твердых бытовых отходов.В 4 микрорайоне проведена побелка деревьев на территории памятника Тарасу Шевченко, парка «Акбота» и Вечного огня. Здесь трудились 150 человек от государственных коммунальных предприятий, подведомственных акимату города.Субботник также проведен от перекрестка 35 микрорайона и на территории Центра матери и ребенка. Были привлечены 60 сотрудников государственных учреждений, два самосвала. Вывезено около 40 тонн мусора.Всего в массовом субботнике приняли участие 630 человек и задействовано 18 единиц техники. Вывезено 412 тонн мусора.Тем временем, сотрудники ДЧС Мангистауской области тоже приняли участие на общегородском субботнике. Они расчищали территорию от гостиницы Holiday Inn Aktau Seaside микрорайона «Самал» до торгово-развлекательного комплекса «Астана». 15 спасателей собрали 10 мешков мусора.