Актаусцы пожаловались на перебои с интернетом

- Приносим извинения за доставленные неудобства, - ответили в X-COM.

Проблемы с доступом к мессенджерам и соцсетям начались с 27 марта и продолжаются до сих пор.В местном интернет-провайдере X-COM Актау сообщили, что проблемы с интернетом наблюдаются по всей стране. В этой связи интернет может работать нестабильно.Подробностей пока не сообщается.