Операторы прокомментировали проблему с интернетом в Мангистау

- Операторы связи делают все возможное, чтобы минимизировать действие этой проблемы на сервис, предоставляемый абонентам, - отметили в X-COM.

- Услуги предоставляются населению в штатном режиме. По качеству мобильного интернета операторов, входящих в группу компаний «Казахтелеком», жалоб от абонентов также не поступало, - сообщила западная региональная дирекция телекоммуникаций.

Проблема с работой интернета, как заявили в X-COM, существует у многих операторов. Вчера, 27 марта, проблема длилась с 10:00 до 23:00. Сегодня, 28 марта, неполадки также начались в 10:00. Стабильное интернет-соединение восстановится в 23:00. С началом рабочей недели все нормализуется, сообщает интернет-провайдер.Для решения проблемы с доступом к YouTube и социальным сетям можно воспользоваться VPN.Тем временем, западная региональная дирекция телекоммуникаций сообщает, что со стороны АО «Казахтелеком» проблем с доступом к Интернету по Мангистауской области не наблюдается.