В Мангистау зафиксировали 10 новых случаев заражения коронавирусом

Иллюстративное фото с сайта rbc.ru
За прошедшие сутки в Мангистауской области обнаружили 10 новых случаев заболевания COVID-19.
О выздоровевших пациентах информации нет, сообщает сайт coronavirus2020.kz.
С начала пандемии на сегодня, 29 марта, на территории области коронавирусом заболели 4 396 человек.
О выздоровевших пациентах информации нет, сообщает сайт coronavirus2020.kz.
С начала пандемии на сегодня, 29 марта, на территории области коронавирусом заболели 4 396 человек.
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