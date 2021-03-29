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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:16

Просмотров: 496

В борьбе с ксеноновыми и LED-лампами: Около 400 нарушителей пресекла полиция в Мангистау

В рамках оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) «Ксенон», которое проходило с 25 по 27 марта, полиция выявила 377 любителей ксеноновых и LED-ламп. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото предоставили в полиции
За время трехдневного рейда полиция выявила 392 водителей, которые использовали LED-лампы (статья 590 часть 5 КоАП РК) и 113 любителей ксеноновых фар (статья 590 часть 7 КоАП РК).

Использование ксеноновых фар, как отметили в полиции, не приветствуют и сами водители: они ослепляют других участников движения. Установка ксеноновых и LED-ламп крайне отрицательно влияет на безопасность движения.

- Современные автомобили, особенно новых марок, в основном идут с такими фарами. Они не вредны в отличие от китайских, - подчеркнули в ведомстве.


Всего в рамках ОПМ полиция составила протоколы на 1047 нарушителей правил дорожного движения, на штрафную стоянку водворили 61 автомобиль.

Для справки:

Статья 590. Нарушение правил эксплуатации транспортных средств.

Часть 5. Управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, за исключением случаев, указанных в части шестой настоящей статьи. Это влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

часть 7. Управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения. Это влечет штраф в размере 15 месячных расчетных показателей.



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Комментарии ( 2 )

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 Космос (Посетители) Сегодня, 11:31
Маловато будет...
Продолжайте акцию.
 
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  • HiWatch
 vlad75 (Посетители) Сегодня, 11:03
Как они на дороге определяют какой ксенон стоит? look
 
 

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