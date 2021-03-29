В борьбе с ксеноновыми и LED-лампами: Около 400 нарушителей пресекла полиция в Мангистау

- Современные автомобили, особенно новых марок, в основном идут с такими фарами. Они не вредны в отличие от китайских, - подчеркнули в ведомстве.

За время трехдневного рейда полиция выявила 392 водителей, которые использовали LED-лампы (статья 590 часть 5 КоАП РК) и 113 любителей ксеноновых фар (статья 590 часть 7 КоАП РК).Использование ксеноновых фар, как отметили в полиции, не приветствуют и сами водители: они ослепляют других участников движения. Установка ксеноновых и LED-ламп крайне отрицательно влияет на безопасность движения.Всего в рамках ОПМ полиция составила протоколы на 1047 нарушителей правил дорожного движения, на штрафную стоянку водворили 61 автомобиль.Часть 5. Управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, за исключением случаев, указанных в части шестой настоящей статьи. Это влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.часть 7. Управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения. Это влечет штраф в размере 15 месячных расчетных показателей.