О перебоях в работе интернета сообщили жители Актау

Иллюстративное фото из открытых источников
Жители Мангистауской области с утра сообщают о перебоях с доступом в Сеть. Как сообщает сайт tengrinews.kz, на проблемы жалуются абоненты «Казахтелекома», Altel, Beeline и других провайдеров. Аналогичная проблема наблюдается сегодня по всему Казахстану.
- Некоторые серверы не видят друг друга, хотя извне открываются, - сообщил технический специалист одного из казахстанских сайтов в Алматы.
По словам представителей пресс-службы Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, с их стороны никаких ограничений не было. Они добавили, что проанализируют ситуацию.
- Возможно, из-за погодных условий на отдельном участке могут быть обрывы. Но глобального по Казахстану или по городам сбоя не зафиксировано. Если где-то есть частичные проблемы, все абоненты могут подавать заявки по номеру 165, - сообщили в call-центре компании «Казахтелеком».
В пресс-службе «Казахтелекома», а также call-центрах компаний Beeline и Altel сообщили, что услуги предоставляются абонентам в штатном режиме, а массовых жалоб сегодня не было.
- Некоторые серверы не видят друг друга, хотя извне открываются, - сообщил технический специалист одного из казахстанских сайтов в Алматы.
По словам представителей пресс-службы Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, с их стороны никаких ограничений не было. Они добавили, что проанализируют ситуацию.
- Возможно, из-за погодных условий на отдельном участке могут быть обрывы. Но глобального по Казахстану или по городам сбоя не зафиксировано. Если где-то есть частичные проблемы, все абоненты могут подавать заявки по номеру 165, - сообщили в call-центре компании «Казахтелеком».
В пресс-службе «Казахтелекома», а также call-центрах компаний Beeline и Altel сообщили, что услуги предоставляются абонентам в штатном режиме, а массовых жалоб сегодня не было.