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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 16:52

Просмотров: 869

О перебоях в работе интернета сообщили жители Актау

Жители Актау пожаловались на проблемы с доступом в Сеть. Скорость соединения упала у пользователей «Казахтелекома», Altel, Beeline и других провайдеров. В офисах этих компаний в Актау массовых жалоб не зафиксировано.

Иллюстративное фото из открытых источников
Жители Мангистауской области с утра сообщают о перебоях с доступом в Сеть. Как сообщает сайт tengrinews.kz, на проблемы жалуются абоненты «Казахтелекома», Altel, Beeline и других провайдеров. Аналогичная проблема наблюдается сегодня по всему Казахстану.

- Некоторые серверы не видят друг друга, хотя извне открываются, - сообщил технический специалист одного из казахстанских сайтов в Алматы.

По словам представителей пресс-службы Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, с их стороны никаких ограничений не было. Они добавили, что проанализируют ситуацию.

- Возможно, из-за погодных условий на отдельном участке могут быть обрывы. Но глобального по Казахстану или по городам сбоя не зафиксировано. Если где-то есть частичные проблемы, все абоненты могут подавать заявки по номеру 165, - сообщили в call-центре компании «Казахтелеком».

В пресс-службе «Казахтелекома», а также call-центрах компаний Beeline и Altel сообщили, что услуги предоставляются абонентам в штатном режиме, а массовых жалоб сегодня не было.



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Комментарии ( 3 )

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GuF (Посетители) Сегодня, 19:30
мда..у кого то поздее зажигание уже как дня три моросит
 
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  • Барабашка
  • tarnavsk70
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 19:12
Даже если интернет полностью исчезнет в Казахстане на неделю-ответ от Казахтелекома будет одним-у нас никаких сбоев нету.Все работает в штатном режиме. lol kill
 
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  • Барабашка
  • tarnavsk70
 Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 18:33
так уже с субботы лаги с тырнэтом! omg
 
 

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