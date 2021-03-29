Отключить электричество планируют 30 марта в 29 микрорайоне

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Электричество планируют отключить завтра, 30 марта, с 14:00 до 17:00 часов.



Как сообщает ГКП «АУЭС», это произойдет в связи с установкой прибора автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии.



Электричества не будет в следующих зданиях:



- жилых домах №4А, 5, 6, 6А, 7, 8Е, 9Б, 201;

- магазинах «Назар», «Сәуле», «У тёти Али»;

- средней школе №28.