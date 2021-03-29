В Актау закрыли на ремонт дорогу между 18 и 19 микрорайонами

Иллюстрация предоставлена пресс-службой акима Актау

В связи с аварией на инженерных сетях, проходящих на участке под автомобильной дорогой между 18 и 19 микрорайонами, были проведены ремонтные работы.



- С 29 марта этот отрезок автомобильной дороги будет временно перекрыт для укладки асфальтового покрытия, - добавили в пресс-службе акима Актау.



Городские власти принесли извинения за доставленные неудобства.