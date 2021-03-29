Call-центр заработал в Мангистауской областной больнице

Фото из архива Lada.kz

Центр приема звонков работает в Мангистауской областной больнице круглосуточно и без выходных.



- В контакт-центре проводится консультация по услугам больницы, принимаются жалобы, - добавили в пресс-службе.



Связаться с call-центром можно по телефонам 8 (7292) 303-060; 8 (775) 877-62-59.



Узнать состояние больного, находящегося в стационаре, и пообщаться с врачом можно в Сервисном отделе по следующим номерам: 8 (7292) 210-632, 8 (7292) 210-129, 8 (7292) 210-407.



Лаборатория больницы принимает анализы в будничные дни с 08:00 до 11:00 утра.