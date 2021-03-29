В Мангистау требуется кровь с отрицательным резус-фактором

Фото из архива Lada.kz
Медицинские организации Мангистау испытывают острую необходимость в пополнении запасов крови всех групп с отрицательным резус-фактором. В связи с этим всех желающих приглашают сдать кровь.
Доноров принимают с 8:00 до 13:00 в будничные дни.
Адрес областного Центра крови: 34 микрорайон, здание 1/2. Номера телефонов: +7 (7292) 40-32-78, +7 (7292) 40-17-50.
Доноров принимают с 8:00 до 13:00 в будничные дни.
Адрес областного Центра крови: 34 микрорайон, здание 1/2. Номера телефонов: +7 (7292) 40-32-78, +7 (7292) 40-17-50.
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