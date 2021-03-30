В Мангистау не зафиксировано новых заражений коронавирусом

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За прошедшие сутки в Казахстане выявили 1445 заболевших с положительными ПЦР-тестами на коронавирусную инфекцию. В Мангистауской области не обнаружили новых фактов заболевания коронавирусной инфекцией.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 863 человека, из них трое в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и два летальных исхода.
На сегодня в нашем регионе зарегистрировано 4396 случаев заболевания COVID-19.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 863 человека, из них трое в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и два летальных исхода.
На сегодня в нашем регионе зарегистрировано 4396 случаев заболевания COVID-19.