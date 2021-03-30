Мангистауские школьники вернутся за парты с 1 апреля

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Согласно постановлению главного санитарного врача Мангистауской области от 29 марта 2021 года, в четвёртой четверти 2020-2021 учебного года разрешили обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся с численностью детей в классах до 25 человек.



Из постановления следует:



- индивидуальное обучение школьников во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования;

- с 1 апреля 2021 года обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся всех классов с численностью детей в классах не более 25 человек;

- обучение в комбинированном формате в течение шести дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70 процентов предметов - в штатном режиме, 30 процентов - в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу 1 класс — 1 кабинет);

- разрешается деятельность детских дошкольных учреждений без проведения мероприятий с объединением групп, без допуска родителей и сопровождающих лиц при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима.