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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:12

Просмотров: 724

Мангистауские школьники вернутся за парты с 1 апреля

Главный государственный санитарный врач Мангистауской области внёс изменения в постановление о карантине в регионе.

Иллюстративное фото
Согласно постановлению главного санитарного врача Мангистауской области от 29 марта 2021 года, в четвёртой четверти 2020-2021 учебного года разрешили обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся с численностью детей в классах до 25 человек.

Из постановления следует:

- индивидуальное обучение школьников во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования;
- с 1 апреля 2021 года обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся всех классов с численностью детей в классах не более 25 человек;
- обучение в комбинированном формате в течение шести дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70 процентов предметов - в штатном режиме, 30 процентов - в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу 1 класс — 1 кабинет);
- разрешается деятельность детских дошкольных учреждений без проведения мероприятий с объединением групп, без допуска родителей и сопровождающих лиц при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима.



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Комментарии ( 1 )

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GuF (Посетители) Сегодня, 09:13
Заранее троллинг поготовили ,какие молодцы к 1 апреля уже стопку шуточек завезли
 
 

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