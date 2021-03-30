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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:41

Просмотров: 463

Предполагаемый убийца Аяжан Едиловой посещал Актау в 2020 году

Фото предполагаемого убийцы Аяжан Едиловой появились в Телеграм-канале Qumash_kz. Согласно данным из социальной сети мужчины, он посещал Актау в сентябре 2020 года.

На фото предполагаемый убийца Аяжан Едиловой
Фото предполагаемого убийцы Аяжан Едиловой появились в сети. На фотографии мужчина запечатлён на фоне искусственных пальм на набережной Актау.

«Так выглядит человек, задержанный по делу об убийстве в Алматы 19-летней Аяжан Едиловой. 11 апреля ему исполнится 28 лет. Окончил школу на «Алтын белгі», после чего учился на фармацевта в ЮКМА. Статус в ВК: «Улыбнись жизни — и она обязательно улыбнётся тебе в ответ», - сообщает Qumash_kz.


Последняя публикация в социальной сети мужчины была сделана из Актау в сентябре 2020 года. Предполагаемый убийца Аяжан Едиловой выложил в сеть видео, на кадрах которого видно, что он посещал набережную и Скальную тропу в Актау.



Напомним, 19 марта вышла с работы и пропала 19-летняя Аяжан Едилова. 22 марта стало известно, что девушку нашли мёртвой, ее жестоко убили. Подозреваемый - житель Туркестанской области 1993 года рождения - был задержан. При штурме квартиры полицией он попытался покончить с собой. Но ему это не удалось.






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