Предполагаемый убийца Аяжан Едиловой посещал Актау в 2020 году

На фото предполагаемый убийца Аяжан Едиловой
Фото предполагаемого убийцы Аяжан Едиловой появились в сети. На фотографии мужчина запечатлён на фоне искусственных пальм на набережной Актау.
«Так выглядит человек, задержанный по делу об убийстве в Алматы 19-летней Аяжан Едиловой. 11 апреля ему исполнится 28 лет. Окончил школу на «Алтын белгі», после чего учился на фармацевта в ЮКМА. Статус в ВК: «Улыбнись жизни — и она обязательно улыбнётся тебе в ответ», - сообщает Qumash_kz.
Последняя публикация в социальной сети мужчины была сделана из Актау в сентябре 2020 года. Предполагаемый убийца Аяжан Едиловой выложил в сеть видео, на кадрах которого видно, что он посещал набережную и Скальную тропу в Актау.
Напомним, 19 марта вышла с работы и пропала 19-летняя Аяжан Едилова. 22 марта стало известно, что девушку нашли мёртвой, ее жестоко убили. Подозреваемый - житель Туркестанской области 1993 года рождения - был задержан. При штурме квартиры полицией он попытался покончить с собой. Но ему это не удалось.
«Так выглядит человек, задержанный по делу об убийстве в Алматы 19-летней Аяжан Едиловой. 11 апреля ему исполнится 28 лет. Окончил школу на «Алтын белгі», после чего учился на фармацевта в ЮКМА. Статус в ВК: «Улыбнись жизни — и она обязательно улыбнётся тебе в ответ», - сообщает Qumash_kz.
Последняя публикация в социальной сети мужчины была сделана из Актау в сентябре 2020 года. Предполагаемый убийца Аяжан Едиловой выложил в сеть видео, на кадрах которого видно, что он посещал набережную и Скальную тропу в Актау.
Напомним, 19 марта вышла с работы и пропала 19-летняя Аяжан Едилова. 22 марта стало известно, что девушку нашли мёртвой, ее жестоко убили. Подозреваемый - житель Туркестанской области 1993 года рождения - был задержан. При штурме квартиры полицией он попытался покончить с собой. Но ему это не удалось.
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