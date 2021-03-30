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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:21

Просмотров: 1031

Жители Актау могут связаться с участковым посредством WhatsApp

Участковые инспекторы полиции Актау используют новый вид связи с горожанами. Пообщаться с участковым теперь горожане могут в мессенджере WhatsApp. Об этом рассказали в департаменте полиции региона.

Иллюстрация к материалу
По данным пресс-службы ведомства, участковые инспекторы подключаются к чатам жителей в мессенджере WhatsApp. С помощью этих чатов участковые смогут напрямую контролировать общественную безопасность и правопорядок в городе, получать оперативную информацию, фото- и видеозаписи о правонарушениях.

- Основная цель — укрепление взаимодействия участковых инспекторов полиции с населением и руководителями объединения собственников имущества. Это создаёт дополнительные ресурсы для обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе, а также соблюдения правил благоустройства, - отметили в пресс-службе полиции региона.

Список адресов участковых пунктов полиции, имён, рабочих и мобильных номеров участковых инспекторов Актау можно ЗДЕСЬ.



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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ирон
 NeirosMD (Посетители) Сегодня, 14:37
Поймите правильно. Я не националист, но на русском список выложить нельзя было? Многие люди, особенно преклонного возраста, прочитать/понять не в состоянии...
 
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  • 132131212
 Тина (Посетители) Сегодня, 14:26
Написала! Ни ответа ни привета....
Ну в общем на другое и не рассчитывала )

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 

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