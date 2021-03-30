Жители Актау могут связаться с участковым посредством WhatsApp

По данным пресс-службы ведомства, участковые инспекторы подключаются к чатам жителей в мессенджере WhatsApp. С помощью этих чатов участковые смогут напрямую контролировать общественную безопасность и правопорядок в городе, получать оперативную информацию, фото- и видеозаписи о правонарушениях.- Основная цель — укрепление взаимодействия участковых инспекторов полиции с населением и руководителями объединения собственников имущества. Это создаёт дополнительные ресурсы для обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе, а также соблюдения правил благоустройства, - отметили в пресс-службе полиции региона.