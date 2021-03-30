Аналитики изучили цены на яйца в Казахстане: Актау в тройке городов-лидеров

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Стоимость десятка яиц в Актау, как сообщает портал, составила 455 тенге. Дороже всего яйца обходились алматинцам (474 тенге за десяток). На втором месте Нур-Султан- 466 тенге. Дешевле всего яйца обходятся жителям Петропавловска - 340 тенге за десяток.
По данным аналитиков, выпуск яиц сократился на 18 процентов за год.
За январь-февраль 2020 года казахстанские фермеры получили 613,4 миллиона яиц — на пессимистичные 17,9 процента меньше, чем годом ранее.
Половина всего производства приходится на три региона: Акмолинскую (109,4 миллиона яиц, минус 18,6 процента за год), Алматинскую (107,8 миллиона яиц, минус 24,7 процента) и Карагандинскую (99,6 миллиона яиц, минус 1,4 процента) области. Здесь работают такие компании, как ТОО «Алсад Казахстан», ТОО «Алматинская птицефабрика Сункар», ТОО «Казгер-кус», ТОО «Майкудукская птицефабрика», ТОО «Птицефабрика им К. Маркса» и другие.
За 2020 год птицеводы РК получили пять миллиардов яиц — на 8,4 процента меньше, чем годом ранее.
- У 13 из 34 крупнейших птицефабрик выявлены признаки ценового сговора при реализации яиц, передаёт Агентство по защите и развитию конкуренции РК. За два месяца с начала года рост стоимости яиц составил 11,5 процента (за аналогичный период прошлого года отмечалось снижение цены на 1,4 процента). Было отмечено, что на рост цен также повлияли вспышка птичьего гриппа и сокращение поголовья птиц, - отметили аналитики Energyprom.kz.
По данным аналитиков, выпуск яиц сократился на 18 процентов за год.
За январь-февраль 2020 года казахстанские фермеры получили 613,4 миллиона яиц — на пессимистичные 17,9 процента меньше, чем годом ранее.
Половина всего производства приходится на три региона: Акмолинскую (109,4 миллиона яиц, минус 18,6 процента за год), Алматинскую (107,8 миллиона яиц, минус 24,7 процента) и Карагандинскую (99,6 миллиона яиц, минус 1,4 процента) области. Здесь работают такие компании, как ТОО «Алсад Казахстан», ТОО «Алматинская птицефабрика Сункар», ТОО «Казгер-кус», ТОО «Майкудукская птицефабрика», ТОО «Птицефабрика им К. Маркса» и другие.
За 2020 год птицеводы РК получили пять миллиардов яиц — на 8,4 процента меньше, чем годом ранее.
- У 13 из 34 крупнейших птицефабрик выявлены признаки ценового сговора при реализации яиц, передаёт Агентство по защите и развитию конкуренции РК. За два месяца с начала года рост стоимости яиц составил 11,5 процента (за аналогичный период прошлого года отмечалось снижение цены на 1,4 процента). Было отмечено, что на рост цен также повлияли вспышка птичьего гриппа и сокращение поголовья птиц, - отметили аналитики Energyprom.kz.
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