За две недели в Мангистау «COVID-19» выявили у 16 школьников

Фото пресс-службы ведомства

По словам Газиза Надуева, случаи коронавируса выявлены в школах Актау №13, 20, 6, 12, 21, 23, 5, 6, 15, а также в Назарбаев Интеллектуальной школе, в Кызылтобинском лицее Мунайлинского района выявлено два случая. Из них девять учащихся обучаются оффлайн, семь-онлайн.



- Из 16 выявленных учащихся 15 заразились от домочадцев, инфекцию у одного учащегося выявили в ходе подготовки к операции. У всех заболевших учеников нет симптомов. В настоящее время на домашний карантин взяты классы 16 учащихся, - сказал Газиз Надуев.



Руководитель департамента санитарно - эпидемиологического контроля Мангистауской области рассказал о текущем уровне эпидемиологической ситуации.



- В основном 65 процентов инфицированных выявляются из-за тесного контакта с зараженными. Мы видим, что люди заболевают без соблюдения мер предосторожности. В настоящее время относительный показатель заболеваемости продолжает расти в Актау. Самые низкие показатели в Бейнеуском и Каракиянском районах, - сказал Газиз Надуев.



Эпидемиологический анализ показывает в Актау высокий уровень заболеваемости.



Уровень заболеваемости по региону:

- Актау (2542случаев) - показатель 911,4 (57,8%)

- Бейнеуский район (433 случаев) - показатель 632,2 (10,1%);

- Мунайлинский район (423случая) - показатель 298,3 (9,6 %);

- По городу Жанаозен (323 случаев) - показатель 227,1 (7,3%);

- Мангистауский район (286 случаев) - показатель 821,0 (6,5%);

- Тупкараганский район (234 случая) - показатель 691,0 (5,3 %);

- Каракиянский район (155 случаев) - показатель 422,0 (3,6%).



В Мангистауской области последний репродуктивный показатель 0,77.