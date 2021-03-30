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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:23

Просмотров: 85

За две недели в Мангистау «COVID-19» выявили у 16 школьников

С 15 по 30 марта по Мангистауской области среди учащихся школ зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди учителей- шесть случаев. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил руководитель департамента санитарно– эпидемиологического контроля Мангистауской области Газиз Надуев.

Фото пресс-службы ведомства
По словам Газиза Надуева, случаи коронавируса выявлены в школах Актау №13, 20, 6, 12, 21, 23, 5, 6, 15, а также в Назарбаев Интеллектуальной школе, в Кызылтобинском лицее Мунайлинского района выявлено два случая. Из них девять учащихся обучаются оффлайн, семь-онлайн.

- Из 16 выявленных учащихся 15 заразились от домочадцев, инфекцию у одного учащегося выявили в ходе подготовки к операции. У всех заболевших учеников нет симптомов. В настоящее время на домашний карантин взяты классы 16 учащихся, - сказал Газиз Надуев.

Руководитель департамента санитарно - эпидемиологического контроля Мангистауской области рассказал о текущем уровне эпидемиологической ситуации.

- В основном 65 процентов инфицированных выявляются из-за тесного контакта с зараженными. Мы видим, что люди заболевают без соблюдения мер предосторожности. В настоящее время относительный показатель заболеваемости продолжает расти в Актау. Самые низкие показатели в Бейнеуском и Каракиянском районах, - сказал Газиз Надуев.

Эпидемиологический анализ показывает в Актау высокий уровень заболеваемости.

Уровень заболеваемости по региону:
- Актау (2542случаев) - показатель 911,4 (57,8%)
- Бейнеуский район (433 случаев) - показатель 632,2 (10,1%);
- Мунайлинский район (423случая) - показатель 298,3 (9,6 %);
- По городу Жанаозен (323 случаев) - показатель 227,1 (7,3%);
- Мангистауский район (286 случаев) - показатель 821,0 (6,5%);
- Тупкараганский район (234 случая) - показатель 691,0 (5,3 %);
- Каракиянский район (155 случаев) - показатель 422,0 (3,6%).

В Мангистауской области последний репродуктивный показатель 0,77.



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Комментарии ( 1 )

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babe (Посетители) Сегодня, 16:29
Опять ограничения ?!
 
 

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