В Мангистау цена на бензин марки АИ-92 поднялась до 162 тенге

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Подорожание бензина АИ-92 наблюдается во всех регионах страны, передаёт Tengrinews.kz. В Мангистау цена на бензин марки АИ-92 варьируется от 160 до 162 тенге.
В Нур-Султане стоимость возросла на 5-9 тенге, в Шымкенте бензин подорожал на 5-10 тенге. В Алматы средняя цена поднялась со 150-153 до 159 тенге за литр.
Самый дорогой бензин марки АИ-92 продают в Восточно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях. Там средняя цена составляет 163 тенге за литр. Наименьшие цены на бензин наблюдаются Туркестанской и Западно-Казахстанской областях, где литр топлива АИ-92 обходится водителям в 152 тенге.
Данные представлены в сравнении, какими цены были в начале и в конце марта 2021 года. Это средние показатели по регионам и городам республиканского значения.
В Минэнерго рассказали о запасах бензина в Казахстане.
Вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов напомнил, что с 2015 года государство не регулирует цены на бензин, а с 2016-го - на дизельное топливо.
- Цены определяются рынком. В прошлом году под воздействием пандемии мы наблюдали снижение цен как оптовых, так и розничных. В этом году благодаря восстановлению экономической активности цены имеют тенденцию к росту. Ситуация на рынке стабильная. На сегодняшний день насчитывается 254 тысячи тонн остатков бензина на нефтебазах и нефтеперерабатывающих заводах. Этого достаточно для покрытия 25-дневной суточной потребности. По дизельному топливу - порядка 330 тысяч тонн, - рассказал Асет Магауов.
В Нур-Султане стоимость возросла на 5-9 тенге, в Шымкенте бензин подорожал на 5-10 тенге. В Алматы средняя цена поднялась со 150-153 до 159 тенге за литр.
Самый дорогой бензин марки АИ-92 продают в Восточно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях. Там средняя цена составляет 163 тенге за литр. Наименьшие цены на бензин наблюдаются Туркестанской и Западно-Казахстанской областях, где литр топлива АИ-92 обходится водителям в 152 тенге.
Данные представлены в сравнении, какими цены были в начале и в конце марта 2021 года. Это средние показатели по регионам и городам республиканского значения.
В Минэнерго рассказали о запасах бензина в Казахстане.
Вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов напомнил, что с 2015 года государство не регулирует цены на бензин, а с 2016-го - на дизельное топливо.
- Цены определяются рынком. В прошлом году под воздействием пандемии мы наблюдали снижение цен как оптовых, так и розничных. В этом году благодаря восстановлению экономической активности цены имеют тенденцию к росту. Ситуация на рынке стабильная. На сегодняшний день насчитывается 254 тысячи тонн остатков бензина на нефтебазах и нефтеперерабатывающих заводах. Этого достаточно для покрытия 25-дневной суточной потребности. По дизельному топливу - порядка 330 тысяч тонн, - рассказал Асет Магауов.
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