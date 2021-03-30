В Мангистауском онкологическом диспансере незаконно премировали работников

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По результатам проведённого внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности ГКП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» управления здравоохранения Мангистауской области выявлены системные факты незаконного премирования работников диспансера.



- К примеру, на сумму 486 тысяч тенге необоснованно премиальные получили работники диспансера, которые на момент начисления выплат имели различные виды дисциплинарного взыскания. Данные обстоятельства указывают на отсутствие контроля со стороны материально ответственных лиц и руководства диспансера. В этой связи нами даны рекомендации по возврату в бюджет незаконно выплаченных денежных средств, - сообщили в ведомстве.



Также в ходе анализа установлен факт конфликта интересов при осуществлении государственных закупок.



- Так, в нарушение норм Закона «О государственных закупках» в августе 2020 года диспансером заключены два договора о государственных закупках на приобретение образовательных услуг и оценке персонала на общую сумму 2 650 000 тенге с ТОО «Многопрофильный Медицинский Центр «SALUS», руководителем которого является супруга директора облдиспансера. По данному факту нами даны соответствующие рекомендации, - рассказали в антикоррупционной службе региона.



По данным ведомства, также зафиксирован факт заключения договоров государственных закупок способом из одного источника.



- К примеру, в июле 2020 года таким способом у ТОО ПФ «Метако» приобретена «Тоннельная камера для дезинфекции МДУ тип-1, система распознавания лиц с измерением температуры» на общую сумму 1 270 000 тенге, - сообщили в ведомстве.



Также в марте прошлого года без составления договора приобретены услуги по организации конференций, а также «Респираторы» на общую сумму более 4 миллионов тенге. По данным фактам антикоррупционной службой даны соответствующие рекомендации.



Кроме того, антикоррупционной службой установлен факт утери договоров государственных закупок, заключённые только в бумажном варианте, по приобретению услуг по обучению работников в 2019 году.



- Данные факты свидетельствуют о наличии коррупционных рисков в этом направлении. Наряду с этим установлен факт конфликта интересов, выразившийся в назначении в июле 2020 года на должность лаборанта – цитотехника дочери директора диспансера, что противоречит нормам Закона «О противодействии коррупции», - отметили в антикоррупционной службе региона.



В ведомстве отметили, что руководству диспансера внесены соответствующие рекомендации, направленные на исключение коррупционных факторов и на формирование антикоррупционной культуры в коллективе.



- В областное управление здравоохранения также внесены рекомендации для рассмотрения и принятия соответствующих мер (дисциплинарного характера) в отношении руководства диспансера, - отметили в антикоррупционной службе Мангистауской области.