«Памятники Мангистау времён Золотой орды»: Актауские путешественники сняли документальный фильм

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Познавательный видеоролик «Памятники Мангистау времён Золотой орды» вышел на канале Экспедиция +362 вчера, 30 марта.
Для создания фильма авторы проекта изучили большое количество исторических фактов.
Консультировал участников проекта Экспедиция +362 местный археолог Андрей Астафьев. Содействие также оказал один из казахстанских провайдеров, за что создатели фильма выражают компании большую благодарность.
Для создания фильма авторы проекта изучили большое количество исторических фактов.
Консультировал участников проекта Экспедиция +362 местный археолог Андрей Астафьев. Содействие также оказал один из казахстанских провайдеров, за что создатели фильма выражают компании большую благодарность.