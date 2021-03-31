«Памятники Мангистау времён Золотой орды»: Актауские путешественники сняли документальный фильм

Познавательный видеоролик «Памятники Мангистау времён Золотой орды» вышел на канале Экспедиция +362 вчера, 30 марта.Для создания фильма авторы проекта изучили большое количество исторических фактов.Консультировал участников проекта Экспедиция +362 местный археолог Андрей Астафьев. Содействие также оказал один из казахстанских провайдеров, за что создатели фильма выражают компании большую благодарность.