Суровые пожарные Мангистау сыграли в футбол в полной экипировке

К необычному тренировочному процессу были привлечены сотрудники аппарата управления и руководящего состава пожарных частей города и области.Пожарные прошли теплодымокамеру и сыграли в футбол в специальной защитной одежде.Задача спасателей состояла в том, чтобы зайти в теплодымокамеру, найти маникет и извлечь его на свежий воздух. Занятия, как отметил Назарали Селимов, прошли успешно.Данные испытания проводятся в два этапа. Следующие занятия пройдут 2 апреля.Для справки: Комплект боевой одежды вместе с дыхательным аппаратом со сжатым воздухом «Драгер» в комплекте весят 20 килограммов.