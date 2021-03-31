Выставлять счета за электроэнергию на общедомовые нужды будут обслуживающие организации в Мангистау

- Необходимо отметить, что никаких изменений в суммах, выставляемых за ОДН, не будет. Всё остается стабильно, как и ранее. Мы должны обеспечить исполнение законодательного акта. Это очень важно и необходимо, - отметил заместитель акима Актау.

- С ГКП «АУЭС» обслуживающим организациям необходимо будет подписать инструкцию о взаимодействии. После проведения всех работ ГКП «АУЭС», со своей стороны, после установки прибора учёта на ОДН будет производиться опломбировка. В дальнейшем с них будут снимать показания и начислять расходы на ОДН, то есть ГКП «АУЭС» будут передавать данные в ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау», которые одной суммой будут выставлять счёт обслуживающей организации, а они, в свою очередь, жителям домов, - объяснил руководитель ГКП «АУЭС».

- На данный момент всем обслуживающим организациям КСК дали отсрочку до конца первой половины года заключить договоры с ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау». В связи с этим тот прежний механизм будет возвращён. Расходы за февральские ОДН будут отображены в апрельских жировках, - сказал Даурен Турдиев.

Механизм начисления ОДН через обслуживающие компании обсудили на брифинге 30 марта в городском акимате.По словам заместителя акима Актау Серика Гусмана, в течение трёх месяцев полномочия по начислению ОДН будут возлагаться на обслуживающие организации в лице кооператива собственников квартир (КСК) или объединения собственников имущества (ОСИ).В случае неуплаты потребителями ОДН, как подчеркнул Серик Гусман, соответствующими организациями будет проводиться определённая работа по взысканию. Необходимо учесть, что если срок задержки оплаты дойдёт до трёх месяцев, то в рамках законодательного акта будет принято техническое реагирование и юридические меры воздействия.При переходе на механизм начисления ОДН через обслуживающие компании, как сообщил руководитель ГКП «АУЭС» Даурен Турдиев, последние должны будут получить в ГКП «АУЭС» технические условия, где будут определены тип прибора учёта, точка подключения и акт раздела границ.В жировках за февраль, по словам Даурена Турдиева, не были отображены расходы за этот период в связи с переходным периодом.Как отметили спикеры, начисление оплаты за электроэнергию на общедомовые нужды (ОДН) в жировках ещё три месяца будет выставлять ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау».С 1 июля эта функция будет возложена на ОСИ.