Выставлять счета за электроэнергию на общедомовые нужды будут обслуживающие организации в Мангистау

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Механизм начисления ОДН через обслуживающие компании обсудили на брифинге 30 марта в городском акимате.
По словам заместителя акима Актау Серика Гусмана, в течение трёх месяцев полномочия по начислению ОДН будут возлагаться на обслуживающие организации в лице кооператива собственников квартир (КСК) или объединения собственников имущества (ОСИ).
В случае неуплаты потребителями ОДН, как подчеркнул Серик Гусман, соответствующими организациями будет проводиться определённая работа по взысканию. Необходимо учесть, что если срок задержки оплаты дойдёт до трёх месяцев, то в рамках законодательного акта будет принято техническое реагирование и юридические меры воздействия.
При переходе на механизм начисления ОДН через обслуживающие компании, как сообщил руководитель ГКП «АУЭС» Даурен Турдиев, последние должны будут получить в ГКП «АУЭС» технические условия, где будут определены тип прибора учёта, точка подключения и акт раздела границ.
В жировках за февраль, по словам Даурена Турдиева, не были отображены расходы за этот период в связи с переходным периодом.
Как отметили спикеры, начисление оплаты за электроэнергию на общедомовые нужды (ОДН) в жировках ещё три месяца будет выставлять ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау».
С 1 июля эта функция будет возложена на ОСИ.
По словам заместителя акима Актау Серика Гусмана, в течение трёх месяцев полномочия по начислению ОДН будут возлагаться на обслуживающие организации в лице кооператива собственников квартир (КСК) или объединения собственников имущества (ОСИ).
- Необходимо отметить, что никаких изменений в суммах, выставляемых за ОДН, не будет. Всё остается стабильно, как и ранее. Мы должны обеспечить исполнение законодательного акта. Это очень важно и необходимо, - отметил заместитель акима Актау.
В случае неуплаты потребителями ОДН, как подчеркнул Серик Гусман, соответствующими организациями будет проводиться определённая работа по взысканию. Необходимо учесть, что если срок задержки оплаты дойдёт до трёх месяцев, то в рамках законодательного акта будет принято техническое реагирование и юридические меры воздействия.
При переходе на механизм начисления ОДН через обслуживающие компании, как сообщил руководитель ГКП «АУЭС» Даурен Турдиев, последние должны будут получить в ГКП «АУЭС» технические условия, где будут определены тип прибора учёта, точка подключения и акт раздела границ.
- С ГКП «АУЭС» обслуживающим организациям необходимо будет подписать инструкцию о взаимодействии. После проведения всех работ ГКП «АУЭС», со своей стороны, после установки прибора учёта на ОДН будет производиться опломбировка. В дальнейшем с них будут снимать показания и начислять расходы на ОДН, то есть ГКП «АУЭС» будут передавать данные в ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау», которые одной суммой будут выставлять счёт обслуживающей организации, а они, в свою очередь, жителям домов, - объяснил руководитель ГКП «АУЭС».
В жировках за февраль, по словам Даурена Турдиева, не были отображены расходы за этот период в связи с переходным периодом.
- На данный момент всем обслуживающим организациям КСК дали отсрочку до конца первой половины года заключить договоры с ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау». В связи с этим тот прежний механизм будет возвращён. Расходы за февральские ОДН будут отображены в апрельских жировках, - сказал Даурен Турдиев.
Как отметили спикеры, начисление оплаты за электроэнергию на общедомовые нужды (ОДН) в жировках ещё три месяца будет выставлять ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау».
С 1 июля эта функция будет возложена на ОСИ.