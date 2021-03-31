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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:02

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Выставлять счета за электроэнергию на общедомовые нужды будут обслуживающие организации в Мангистау

Ранее подготовкой и предоставлением счетов за электроэнергию на общедомовые нужды (ОДН) занималась компания ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау», теперь же этим будут заведовать обслуживающие организации.

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Механизм начисления ОДН через обслуживающие компании обсудили на брифинге 30 марта в городском акимате.

По словам заместителя акима Актау Серика Гусмана, в течение трёх месяцев полномочия по начислению ОДН будут возлагаться на обслуживающие организации в лице кооператива собственников квартир (КСК) или объединения собственников имущества (ОСИ).

- Необходимо отметить, что никаких изменений в суммах, выставляемых за ОДН, не будет. Всё остается стабильно, как и ранее. Мы должны обеспечить исполнение законодательного акта. Это очень важно и необходимо, - отметил заместитель акима Актау.


В случае неуплаты потребителями ОДН, как подчеркнул Серик Гусман, соответствующими организациями будет проводиться определённая работа по взысканию. Необходимо учесть, что если срок задержки оплаты дойдёт до трёх месяцев, то в рамках законодательного акта будет принято техническое реагирование и юридические меры воздействия.

При переходе на механизм начисления ОДН через обслуживающие компании, как сообщил руководитель ГКП «АУЭС» Даурен Турдиев, последние должны будут получить в ГКП «АУЭС» технические условия, где будут определены тип прибора учёта, точка подключения и акт раздела границ.

- С ГКП «АУЭС» обслуживающим организациям необходимо будет подписать инструкцию о взаимодействии. После проведения всех работ ГКП «АУЭС», со своей стороны, после установки прибора учёта на ОДН будет производиться опломбировка. В дальнейшем с них будут снимать показания и начислять расходы на ОДН, то есть ГКП «АУЭС» будут передавать данные в ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау», которые одной суммой будут выставлять счёт обслуживающей организации, а они, в свою очередь, жителям домов, - объяснил руководитель ГКП «АУЭС».


В жировках за февраль, по словам Даурена Турдиева, не были отображены расходы за этот период в связи с переходным периодом.

- На данный момент всем обслуживающим организациям КСК дали отсрочку до конца первой половины года заключить договоры с ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау». В связи с этим тот прежний механизм будет возвращён. Расходы за февральские ОДН будут отображены в апрельских жировках, - сказал Даурен Турдиев.


Как отметили спикеры, начисление оплаты за электроэнергию на общедомовые нужды (ОДН) в жировках ещё три месяца будет выставлять ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау».

С 1 июля эта функция будет возложена на ОСИ.



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Комментарии ( 1 )

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c6my9 (Посетители) Сегодня, 17:02
Первый вопрос за чей счет будут устанавливать приборы учета на ОДН. Разумеется за счет собственников квартир. Если ОДН освещение в подъездах, значит электросчетчик надо ставить на каждый подъезд. И какая разница, если по заявлению С.Гусмана расходы на ОДН не изменятся, придумывать новую схему. Для того, чтобы еще больше создать конфронтацию между жителями и КСК и УК. Не все собственники оплачивают эксплуатационные услуги, в результате чего имеются задолженности. При передаче оплаты ОДН на КСК и УК значительно вырастут тарифы. Приобретение электросчетчиков, установка, их содержание и обслуживания. Об этом С.Гусман скромно умолчал. Надо народу говорить правду, а не придумывать реформы, имитируя деятельность. И где затаились наши депутаты, которые как бы должны отстаивать интересы своих избирателей.
 
 

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