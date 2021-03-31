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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:18

Просмотров: 533

Вакцинировать население от коронавируса обещают начать с 1 апреля в Мангистау

На сегодняшний день в Мангистауской области общее количество вакцинированных лиц составило 1905 человек, в числе которых медики, педагоги и военные. Об этом сообщил Газиз Надуев, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона на брифинге в центре общественных коммуникаций области.

Фото из доступных источников
С начала вакцинации в регион доставлено 8000 доз вакцины «Спутник – V».

- В область осуществлена поставка вакцины с соблюдением всех режимов предосторожности при температуре -18°С: 4500 доз I компонента вакцины «Спутник – V» и 3500 доз 2 компонента вакцины «Спутник – V», - отметил Газиз Надуев.


На сегодняшний день в Мангистауской области вакцинировано I компонентом 1905 человек, II компонентом - 530 человек. В это число попали медицинские работники, учителя и сотрудники силовых структур.

Осложнений и реакций после иммунизации, как подчеркнул Газиз Надуев, у вакцинированных не зарегистрировано. Со второго квартала 2021 года планируется начать вакцинацию отечественным препаратом «QazCovid-In».

На сегодня, 31 марта, в области имеется 16 прививочных пунктов, функционируют семь кабинетов.

Вакцинация населения начнётся с 1 апреля и будет проводиться бесплатно. Для того, чтобы получить вакцину, гражданам необходимо обратиться по месту прикрепления в поликлинику. Вакцина проводится бесплатно.

Для справки: За отказ от вакцинации не предусмотрена административная или уголовная ответственность. Прививка проводится добровольно и от неё можно отказаться.



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Комментарии ( 1 )

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  • Lelik72
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  • tolk
 Tvoy.Drug (Посетители) Сегодня, 17:50
Где и когда можно будет поставить вакцину «Спутник – V» ?
 
 

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