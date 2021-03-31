Проект строительства новой дороги в Актау вынесут на общественные слушания

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Слушания по рабочему проекту «Строительство внешней инфраструктуры Каспийского энергетического ХАБа - автодорога от 19А микрорайона и до У-образного перекрёстка (в районе бывшего поста полиции) пройдут 27 апреля в 15:00.
В связи с режимом карантина общественные слушания будут проводиться посредством видеоконференцсвязи.
В случае отмены карантинного режима они пройдут в здании городского акимата в назначенный срок.
Ответственным за организацию общественных слушаний выступает управление природных ресурсов и регулирования природопользования региона.
Проект предусматривает строительство четырёх-и шестиполосной дороги.
Замечания и предложения принимаются на электронные почты moup@mangystau.gov.kz и om.nysan@mangystau.gov.kz
Ссылка для видеоконференцсвязи здесь.
Логин: 921 429 5778
Пароль: 2MWCyu
В связи с режимом карантина общественные слушания будут проводиться посредством видеоконференцсвязи.
В случае отмены карантинного режима они пройдут в здании городского акимата в назначенный срок.
Ответственным за организацию общественных слушаний выступает управление природных ресурсов и регулирования природопользования региона.
Проект предусматривает строительство четырёх-и шестиполосной дороги.
Замечания и предложения принимаются на электронные почты moup@mangystau.gov.kz и om.nysan@mangystau.gov.kz
Ссылка для видеоконференцсвязи здесь.
Логин: 921 429 5778
Пароль: 2MWCyu
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