Полицейские помогли двум семьям в Мангистау

- Стражи порядка не только поддерживают порядок и спокойствие наших граждан, но и помогают нуждающимся. Добрые дела и благотворительные акции будут продолжаться и в дальнейшем, - отметили в ведомстве.

Благотворительную акцию провели сегодня, 31 марта, сотрудники отдела полиции Бейнеуского района.Сотрудники отдела следствия и криминалистического отдела протянули руку помощи двум малообеспеченным семьям из Бейнеу. Правоохранители посетили и раздали людям социально-значимые продукты питания.