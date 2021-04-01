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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:12

Просмотров: 498

В Актау планируют высадить более 100 тысяч кустарников

Работами по посадке кустарников займутся сотрудники государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения (ГКП на ПХВ) «Акбота». На сегодняшний день они уже высадили около 500 деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе акима Актау.

Фото пресс-службы главы города
По данным городского акимата, в этом году деятельность предприятия «Акбота» будет направлена в основном на сохранение и сбережение имеющегося зеленого фонда. Работниками предприятия также будет производиться дополнительная посадка кустарников и цветов.

- Сажать много зеленых насаждений не планируется. С конца февраля предприятие уже начало посадку кустарника бирючины, - отметили в городской администрации.

Исполняющий обязанности директора ГКП «Акбота» Сергей Парфенов отметил, что работы по посадке кустарников ведутся согласно технологиям с применением минеральных удобрений.

- В ближайший месяц планируется высадить более 100 тысяч кустарников вдоль центральных дорог города, - добавил Сергей Парфенов.



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Комментарии ( 4 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 11:38
А окопать старые деревья не планируется?
Уже несколько лет,большинство их, не окапывается.
 
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 DAD (Посетители) Сегодня, 11:28
А поливать они планируют?!
 
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 Космос (Посетители) Сегодня, 10:47
Хроника последних лет в Актау показывает, что "посадить" не значит "вырастить". Каждый год "сажают", огромные суммы "осваивают", а город уверенно теряет свои зеленые лёгкие. Результат положительный здесь никого из рулевых не интересует, главное - процесс! ;)
 
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 Good Citizen (Посетители) Сегодня, 10:26
этому акимату уже давно пора бы рассмотреть варианты заказа полноценных деревьев, например с России. там полно фирм, специализирующихся на этом. деревьев у них множество видов, включая те, которые приживутся на нашей почве. деревья отгружаются с грунтом в спец.рефрижераторах. только сажай и поливай. знаем мы этих их "планы". воткнут сотни палочек и забудут...
 
 

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