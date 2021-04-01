В Актау планируют высадить более 100 тысяч кустарников

Фото пресс-службы главы города
По данным городского акимата, в этом году деятельность предприятия «Акбота» будет направлена в основном на сохранение и сбережение имеющегося зеленого фонда. Работниками предприятия также будет производиться дополнительная посадка кустарников и цветов.
- Сажать много зеленых насаждений не планируется. С конца февраля предприятие уже начало посадку кустарника бирючины, - отметили в городской администрации.
Исполняющий обязанности директора ГКП «Акбота» Сергей Парфенов отметил, что работы по посадке кустарников ведутся согласно технологиям с применением минеральных удобрений.
- В ближайший месяц планируется высадить более 100 тысяч кустарников вдоль центральных дорог города, - добавил Сергей Парфенов.
- Сажать много зеленых насаждений не планируется. С конца февраля предприятие уже начало посадку кустарника бирючины, - отметили в городской администрации.
Исполняющий обязанности директора ГКП «Акбота» Сергей Парфенов отметил, что работы по посадке кустарников ведутся согласно технологиям с применением минеральных удобрений.
- В ближайший месяц планируется высадить более 100 тысяч кустарников вдоль центральных дорог города, - добавил Сергей Парфенов.