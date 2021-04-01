«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 01 Апреля
+7...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.91 KZT
  • €1 = 501.15 KZT
  • 1 RUB = 5.62 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:55

Просмотров: 1387

Траты на футбольный клуб «Каспий» возмутили мангистаусцев

В Сети распространяется информация о внушительных суммах, которые тратятся на содержание футбольного клуба «Каспий». В 2021 году на содержание клуба выделили 1,2 миллиарда тенге. Пользователи негативно отреагировали на траты из бюджета на спорт, передает Tengrinews.kz.

Иллюстрация к материалу
Скриншоты с выдержками из дополнительных соглашений управления физической культуры и спорта по Мангистауской области на своей странице в Facebook опубликовала блогер Бибигуль Рамазан, передает Tengrinews.kz.

Из публикации следует, что на годовое содержание футбольного клуба «Каспий» в 2021 году предусмотрено 1,2 миллиарда тенге.

Пользователи Facebook негативно отреагировали на пост, назвав траты бесполезными в то время, как люди умирают из-за коронавируса.

Руководство ФК «Каспий» ответило на публикацию, отметив, что на эти средства финансируются три команды, входящие в футбольный клуб.

- На балансе ФК «Каспий» имеются два спортивных комплекса, которые требуют обслуживания. В указанную сумму входит выплата зарплаты всем сотрудникам и персоналу, фонд оплаты труда трех команд и тренерского штаба (55 процентов), командировочные расходы и выездные мероприятия трех команд (32 процента), организация домашних матчей и домашние УТС (4 процента), оплата заявочных взносов на участие в чемпионате РК по критериям КФФ (4 процента), приобретение экипировки и спортивного инвентаря на две команды (3 процента), приобретение медицинских средств и прохождение ПЦР (2 процента), - сообщили в футбольном клубе.

В футбольном клубе пояснили, что их годовой бюджет самый маленький среди бюджетов остальных команд Премьер-лиги Казахстана.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
касым (Посетители) Сегодня, 20:14
КАЗАХСТАН и ФУТБОЛ понятие абсолютно не совместимы. Вообще командный вид спорта в целом
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика