Траты на футбольный клуб «Каспий» возмутили мангистаусцев

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Скриншоты с выдержками из дополнительных соглашений управления физической культуры и спорта по Мангистауской области на своей странице в Facebook опубликовала блогер Бибигуль Рамазан, передает Tengrinews.kz.
Из публикации следует, что на годовое содержание футбольного клуба «Каспий» в 2021 году предусмотрено 1,2 миллиарда тенге.
Пользователи Facebook негативно отреагировали на пост, назвав траты бесполезными в то время, как люди умирают из-за коронавируса.
Руководство ФК «Каспий» ответило на публикацию, отметив, что на эти средства финансируются три команды, входящие в футбольный клуб.
- На балансе ФК «Каспий» имеются два спортивных комплекса, которые требуют обслуживания. В указанную сумму входит выплата зарплаты всем сотрудникам и персоналу, фонд оплаты труда трех команд и тренерского штаба (55 процентов), командировочные расходы и выездные мероприятия трех команд (32 процента), организация домашних матчей и домашние УТС (4 процента), оплата заявочных взносов на участие в чемпионате РК по критериям КФФ (4 процента), приобретение экипировки и спортивного инвентаря на две команды (3 процента), приобретение медицинских средств и прохождение ПЦР (2 процента), - сообщили в футбольном клубе.
В футбольном клубе пояснили, что их годовой бюджет самый маленький среди бюджетов остальных команд Премьер-лиги Казахстана.
Из публикации следует, что на годовое содержание футбольного клуба «Каспий» в 2021 году предусмотрено 1,2 миллиарда тенге.
Пользователи Facebook негативно отреагировали на пост, назвав траты бесполезными в то время, как люди умирают из-за коронавируса.
Руководство ФК «Каспий» ответило на публикацию, отметив, что на эти средства финансируются три команды, входящие в футбольный клуб.
- На балансе ФК «Каспий» имеются два спортивных комплекса, которые требуют обслуживания. В указанную сумму входит выплата зарплаты всем сотрудникам и персоналу, фонд оплаты труда трех команд и тренерского штаба (55 процентов), командировочные расходы и выездные мероприятия трех команд (32 процента), организация домашних матчей и домашние УТС (4 процента), оплата заявочных взносов на участие в чемпионате РК по критериям КФФ (4 процента), приобретение экипировки и спортивного инвентаря на две команды (3 процента), приобретение медицинских средств и прохождение ПЦР (2 процента), - сообщили в футбольном клубе.
В футбольном клубе пояснили, что их годовой бюджет самый маленький среди бюджетов остальных команд Премьер-лиги Казахстана.