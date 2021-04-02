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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 11:59

Просмотров: 840

Всех желающих жителей Актау обещают начать вакцинировать от коронавируса с 5 апреля

В Мангистаускую область доставят 9600 доз вакцины от коронавируса. Начать прививать всех желающих обещают со следующей недели. Об этом сообщает управление здравоохранения Мангистауской области.

Фото РИА Новости
Все, кто хочет получить прививку, по сообщению облздрава, должны обратиться в поликлинику по месту своего прикрепления.

- Сегодня прибудет 9600 доз вакцины. Если до сегодняшнего дня российской вакциной «Спутник V» были привиты медики, педагоги и правоохранительные органы, то уже со следующей недели начнётся вакцинация среди населения. Всем желающим достаточно обратиться в поликлинику по месту прикрепления, - сообщили в ведомстве.

Общее количество привитых на сегодняшний день по области составляет - 2790 человек, остаток вакцин - 1705 доз.

Ранее сообщалось о том, что для привитых будет создаваться специальный электронный паспорт. На первых этапах вакцинации будет использоваться российская вакцина «Спутник V», а в дальнейшем планируется переход на вакцину QazCovid-in. В настоящий момент она проходит третий этап клинических исследований, который планируется завершить в июне.

«Спутник V» – комбинированная векторная вакцина российского производства, разработанная в научном центре имени Гамалеи.

Согласно инструкции к «Спутнику V», прививки противопоказаны беременным и кормящим женщинам, в случае тяжелых аллергических реакций в анамнезе и гиперчувствительности к какому-либо компоненту вакцины.

Вакцина вводится в плечо двумя дозами по 0,5 мл. Вторая вводится спустя 19-23 дня после первой. Перед вакцинацией врач должен проверить температуру тела, сатурацию крови, артериальное давление, частоту сердечных сокращений и состояние ротовой полости. Вакцинация не рекомендуется, если у человека температура выше 37 градусов.


 

Будете ли вы делать прививку от коронавируса?


1) Да - 13 (72,22%)

2) Нет - 2 (11,11%)

3) Еще не решил(А) - 3 (16,67%)



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Комментарии ( 2 )

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ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 12:44
*На первых этапах вакцинации будет использоваться российская вакцина «Спутник V», а в дальнейшем планируется переход на вакцину QazCovid-in.* - это, типа кто более доверяет Спутнику вперёд , если успеете, на прививку, остальным чё будет в остатке тем и будут колоть... алга. look
 
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  • Галина63
 Око (Посетители) Сегодня, 12:18
Интересно, не готова область к приёму с 1 апреля была, получается? Часть пропустили и прикрылись? )

всё вижу
 
 

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