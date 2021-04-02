Всех желающих жителей Актау обещают начать вакцинировать от коронавируса с 5 апреля

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Все, кто хочет получить прививку, по сообщению облздрава, должны обратиться в поликлинику по месту своего прикрепления.
- Сегодня прибудет 9600 доз вакцины. Если до сегодняшнего дня российской вакциной «Спутник V» были привиты медики, педагоги и правоохранительные органы, то уже со следующей недели начнётся вакцинация среди населения. Всем желающим достаточно обратиться в поликлинику по месту прикрепления, - сообщили в ведомстве.
Общее количество привитых на сегодняшний день по области составляет - 2790 человек, остаток вакцин - 1705 доз.
Ранее сообщалось о том, что для привитых будет создаваться специальный электронный паспорт. На первых этапах вакцинации будет использоваться российская вакцина «Спутник V», а в дальнейшем планируется переход на вакцину QazCovid-in. В настоящий момент она проходит третий этап клинических исследований, который планируется завершить в июне.
«Спутник V» – комбинированная векторная вакцина российского производства, разработанная в научном центре имени Гамалеи.
Согласно инструкции к «Спутнику V», прививки противопоказаны беременным и кормящим женщинам, в случае тяжелых аллергических реакций в анамнезе и гиперчувствительности к какому-либо компоненту вакцины.
Вакцина вводится в плечо двумя дозами по 0,5 мл. Вторая вводится спустя 19-23 дня после первой. Перед вакцинацией врач должен проверить температуру тела, сатурацию крови, артериальное давление, частоту сердечных сокращений и состояние ротовой полости. Вакцинация не рекомендуется, если у человека температура выше 37 градусов.
- Сегодня прибудет 9600 доз вакцины. Если до сегодняшнего дня российской вакциной «Спутник V» были привиты медики, педагоги и правоохранительные органы, то уже со следующей недели начнётся вакцинация среди населения. Всем желающим достаточно обратиться в поликлинику по месту прикрепления, - сообщили в ведомстве.
Общее количество привитых на сегодняшний день по области составляет - 2790 человек, остаток вакцин - 1705 доз.
Ранее сообщалось о том, что для привитых будет создаваться специальный электронный паспорт. На первых этапах вакцинации будет использоваться российская вакцина «Спутник V», а в дальнейшем планируется переход на вакцину QazCovid-in. В настоящий момент она проходит третий этап клинических исследований, который планируется завершить в июне.
«Спутник V» – комбинированная векторная вакцина российского производства, разработанная в научном центре имени Гамалеи.
Согласно инструкции к «Спутнику V», прививки противопоказаны беременным и кормящим женщинам, в случае тяжелых аллергических реакций в анамнезе и гиперчувствительности к какому-либо компоненту вакцины.
Вакцина вводится в плечо двумя дозами по 0,5 мл. Вторая вводится спустя 19-23 дня после первой. Перед вакцинацией врач должен проверить температуру тела, сатурацию крови, артериальное давление, частоту сердечных сокращений и состояние ротовой полости. Вакцинация не рекомендуется, если у человека температура выше 37 градусов.