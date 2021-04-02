Мангистауских подростков приглашают принять участие в республиканском конкурсе сочинений «I have a dream»

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С 16 марта по 25 апреля 2021 года мангистауские подростки могут принять участие в республиканском конкурсе сочинений «I have a dream». Проект проводится представительством корпорации «Шеврон» в Казахстане, генеральным консульством США, American Space Almaty, творческим объединением «Тартпа» и интернет-журналом Vласть.
Темы сочинений: О чем мечтают юные казахстанцы? Кем они хотят стать в будущем? Какие вершины покорят? Какие книги напишут? Совершат ли они кругосветное путешествие или придумают новый вид транспорта? А может быть, они смогут решить все мировые проблемы или изобрести универсальное лекарство? А каким будет Казахстан в будущем? Как изменится наша страна? Какие открытия сделают наши ученые? Станут ли наши стартапы всемирно известными? И выиграют ли наши футболисты чемпионат мира?
- В этом году независимости нашей страны исполнится 30 лет. За это время Казахстан прошел непростой путь. Мы живем в то время, когда изменения происходят очень быстро. В отличие от поколения 90-х нынешние подростки выросли в независимом Казахстане. Поняв их мечты сейчас, мы сможем представить, каким может стать Казахстан в будущем. Проект «I have a dream» направлен на то, чтобы дать голос новому поколению казахстанцев, которому предстоит строить будущий Казахстан, и одновременно это шанс лучше их узнать. Мы предлагаем им рассказать о том, какими они видят себя, свою жизнь и профессиональный путь в будущем, какой представляют свою страну, свой город, свое общество, - говорят инициаторы конкурса.
Самые интересные работы войдут в книгу и появятся на сайте проекта, а их победители получат ценные призы – книги, журналы, возможность поучиться на интересных курсах и стать ближе к своей мечте.
Работы будут отбираться специальной комиссией, в которую войдут издатели, деятели культуры и искусства, общественные деятели, социологи и журналисты Казахстана.
Подробную информацию об участии можно узнать на сайте конкурса.
Темы сочинений: О чем мечтают юные казахстанцы? Кем они хотят стать в будущем? Какие вершины покорят? Какие книги напишут? Совершат ли они кругосветное путешествие или придумают новый вид транспорта? А может быть, они смогут решить все мировые проблемы или изобрести универсальное лекарство? А каким будет Казахстан в будущем? Как изменится наша страна? Какие открытия сделают наши ученые? Станут ли наши стартапы всемирно известными? И выиграют ли наши футболисты чемпионат мира?
- В этом году независимости нашей страны исполнится 30 лет. За это время Казахстан прошел непростой путь. Мы живем в то время, когда изменения происходят очень быстро. В отличие от поколения 90-х нынешние подростки выросли в независимом Казахстане. Поняв их мечты сейчас, мы сможем представить, каким может стать Казахстан в будущем. Проект «I have a dream» направлен на то, чтобы дать голос новому поколению казахстанцев, которому предстоит строить будущий Казахстан, и одновременно это шанс лучше их узнать. Мы предлагаем им рассказать о том, какими они видят себя, свою жизнь и профессиональный путь в будущем, какой представляют свою страну, свой город, свое общество, - говорят инициаторы конкурса.
Самые интересные работы войдут в книгу и появятся на сайте проекта, а их победители получат ценные призы – книги, журналы, возможность поучиться на интересных курсах и стать ближе к своей мечте.
Работы будут отбираться специальной комиссией, в которую войдут издатели, деятели культуры и искусства, общественные деятели, социологи и журналисты Казахстана.
Подробную информацию об участии можно узнать на сайте конкурса.
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