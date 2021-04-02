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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 18:35

Просмотров: 211

Более 50 тысяч звонков поступило в полицию Актау с начала года

С начала 2021 года на пульт оператора «102» в Актау поступило 52 814 телефонных звонков, из которых зарегистрировали 6 515 сообщений. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Камеры видеонаблюдения помогли в раскрытии 51 уголовного преступления, таких как кражи, грабежи, разбой, хулиганство и хранение наркотических средств. На камеры попало 6 581 административное правонарушение:

- 576 случаев мелкого хулиганства;
- 634 случая распития алкогольных напитков или появления в общественных местах в пьяном виде;
- 26 нарушений запрета курения в отдельных общественных местах;
- 3 947 случаев нарушения правил дорожного движения;
- 1 399 других административных правонарушений.

Граждане Мангистау могут направлять в полицию фото, видео и адрес происшествия с помощью мобильного приложения «SOS». Через него можно проверить, насколько оперативно полиция проверяет обращение.



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