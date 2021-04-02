Более 50 тысяч звонков поступило в полицию Актау с начала года

Фото из архива Lada.kz

Камеры видеонаблюдения помогли в раскрытии 51 уголовного преступления, таких как кражи, грабежи, разбой, хулиганство и хранение наркотических средств. На камеры попало 6 581 административное правонарушение:



- 576 случаев мелкого хулиганства;

- 634 случая распития алкогольных напитков или появления в общественных местах в пьяном виде;

- 26 нарушений запрета курения в отдельных общественных местах;

- 3 947 случаев нарушения правил дорожного движения;

- 1 399 других административных правонарушений.



Граждане Мангистау могут направлять в полицию фото, видео и адрес происшествия с помощью мобильного приложения «SOS». Через него можно проверить, насколько оперативно полиция проверяет обращение.