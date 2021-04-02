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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 18:56

Просмотров: 276

Полиция Мангистау выявила 175 нарушений правил дорожного движения за сутки

За последний день марта стражи порядка выявили 175 нарушений правил дорожного движения со стороны пешеходов и водителей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Сотрудники полиции выявили 175 нарушений ПДД за 31 марта. Среди протоколов, составленных в этот день согласно Кодексу «Об административных правонарушениях», было:

- 36 протоколов за неиспользование ремней безопасности;
- 26 протоколов за разговоры по мобильному телефону при управлении машиной;
- 16 протоколов за переход дороги в неустановленных местах;
- два протокола за управление автотранспортом в нетрезвом виде;
- 95 других нарушений.

Сотрудники полиции просят жителей Мангистау проявлять осторожность при управлении автомобилем.



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Комментарии ( 1 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 20:28
Поистратились менты за праздники!.
Новый чёс на дорогах... money , охота на "компот"!... stop

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
 

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