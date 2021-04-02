Полиция Мангистау выявила 175 нарушений правил дорожного движения за сутки

Фото из архива Lada.kz
Сотрудники полиции выявили 175 нарушений ПДД за 31 марта. Среди протоколов, составленных в этот день согласно Кодексу «Об административных правонарушениях», было:
- 36 протоколов за неиспользование ремней безопасности;
- 26 протоколов за разговоры по мобильному телефону при управлении машиной;
- 16 протоколов за переход дороги в неустановленных местах;
- два протокола за управление автотранспортом в нетрезвом виде;
- 95 других нарушений.
Сотрудники полиции просят жителей Мангистау проявлять осторожность при управлении автомобилем.
- 36 протоколов за неиспользование ремней безопасности;
- 26 протоколов за разговоры по мобильному телефону при управлении машиной;
- 16 протоколов за переход дороги в неустановленных местах;
- два протокола за управление автотранспортом в нетрезвом виде;
- 95 других нарушений.
Сотрудники полиции просят жителей Мангистау проявлять осторожность при управлении автомобилем.