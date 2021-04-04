В Мангистау растёт число заражённых COVID-19

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По состоянию на 4 апреля в Мангистауской области зарегистрировано 24 случая заражения коронавирусной инфекцией и шесть фактов выздоровления.



Наш регион по-прежнему находится в «зелёной» зоне.



С начала пандемии в области зарегистрировано 4499 случаев заражения COVID-19, выздоровели 4083 человек.



По количеству заражённых лидирует Алматы. За сутки COVID-19 обнаружили у 572 человек, на втором месте - Нур-Султан, где зафиксировано 476 случаев.