Пара устроила потасовку в Актау

- По данному факту 3 апреля вызова по номеру 102 не было. В областную больницу также никто не обращался, - сообщили в полиции.

По кадрам видно, как мужчина хватает женщину за волосы и бьёт руками. Окружающие их люди пытаются их разнять, но безуспешно. В итоге женщине удалось вырваться из рук мужчины.Участковые инспекторы полиции установили личности участников конфликта. Оказалось, что мужчина с женщиной - сожители. С ними была проведена профилактическая беседа.