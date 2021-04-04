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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:53

Просмотров: 656

Актауский фермер планирует получать «апельсиновое» молоко от коз

Фермер Руслан Жинкин планирует выпускать «апельсиновое» молоко без добавок, передает «Хабар 24».

Кадр видео
Руслан Жинкин в сельском хозяйстве с детства. Он любит эксперименты и охотно осуществляет их. К примеру, пять лет назад путем скрещивания зааненской, англо-нубийской и коломенской пород животных он вывел мангистаускую высокомолочную породу коз на своей ферме в пригороде Актау.

Идея получить апельсиновое козье молоко пришла к Руслану Жинкину в этом году. Апельсины — это главное лакомство коз этого крестьянского хозяйства.

- У нас был случай, когда на новый год выкинули непроданные еёки и пихту. И мы кормили своих коз этими ёлками, они им очень понравились. Потом поступил вопрос от клиентов, почему молоко пахнет ёлкой. И попробовав молоко, я понял, оно пахнет ёлкой. Теперь мы закупаем апельсиновые шкурки и кормим их апельсиновыми шкурками. И пытаемся вывести апельсиновое молоко. С елками получается хорошо, а вот с апельсинами не очень. Уже около полугода кормим их апельсинами, но молоко апельсиновый вкус не приобретает, - рассказал фермер.


Он не отчаивается и верит, что козы начнут давать молоко со вкусом апельсина.
В каждый окот на ферме одна коза приносит по три, а иногда по четыре детеныша.
Ежедневно козы дают до 150 литров молока. Из излишков изготавливают творог, сыворотку, йогурт и сыр.

- В среднем коза даёт два литра утром и два литра вечером. Жирность молока около 6-7%. Оно очень полезно для новорожденных детей, - поделился работник фермерского хозяйства Хасан Разуметов.


Данная продукция успешно продается на прилавках в регионе. Фермер планирует экспортировать ее в соседние области.

Руслан Жинкин не так давно занялся разведением шампиньонов в степных термитниках. Он изучил вопрос и решил подойти к делу креативно. Благо уже есть опыт в производстве вешенок на деревянных пнях. Термитник он очищает от насекомых, помещает в него особый субстрат и другие необходимые для грибов элементы. Все это содержится в пакетах 25 дней. После инкубационного периода при повышенной влажности начинают расти грибы. Первый урожай планируют получить в течение месяца.



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Комментарии ( 1 )

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618965450 (Посетители) Сегодня, 21:26
После инкубационного периода при повышенной влажности начинают расти грибы.
Прям Америку открыл...
Хорошо хоть грибное молоко или еще че там тому подобное не придумал...
 
 

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