Актауский фермер планирует получать «апельсиновое» молоко от коз

- У нас был случай, когда на новый год выкинули непроданные еёки и пихту. И мы кормили своих коз этими ёлками, они им очень понравились. Потом поступил вопрос от клиентов, почему молоко пахнет ёлкой. И попробовав молоко, я понял, оно пахнет ёлкой. Теперь мы закупаем апельсиновые шкурки и кормим их апельсиновыми шкурками. И пытаемся вывести апельсиновое молоко. С елками получается хорошо, а вот с апельсинами не очень. Уже около полугода кормим их апельсинами, но молоко апельсиновый вкус не приобретает, - рассказал фермер.

- В среднем коза даёт два литра утром и два литра вечером. Жирность молока около 6-7%. Оно очень полезно для новорожденных детей, - поделился работник фермерского хозяйства Хасан Разуметов.

Руслан Жинкин в сельском хозяйстве с детства. Он любит эксперименты и охотно осуществляет их. К примеру, пять лет назад путем скрещивания зааненской, англо-нубийской и коломенской пород животных он вывел мангистаускую высокомолочную породу коз на своей ферме в пригороде Актау.Идея получить апельсиновое козье молоко пришла к Руслану Жинкину в этом году. Апельсины — это главное лакомство коз этого крестьянского хозяйства.Он не отчаивается и верит, что козы начнут давать молоко со вкусом апельсина.В каждый окот на ферме одна коза приносит по три, а иногда по четыре детеныша.Ежедневно козы дают до 150 литров молока. Из излишков изготавливают творог, сыворотку, йогурт и сыр.Данная продукция успешно продается на прилавках в регионе. Фермер планирует экспортировать ее в соседние области.Руслан Жинкин не так давно занялся разведением шампиньонов в степных термитниках. Он изучил вопрос и решил подойти к делу креативно. Благо уже есть опыт в производстве вешенок на деревянных пнях. Термитник он очищает от насекомых, помещает в него особый субстрат и другие необходимые для грибов элементы. Все это содержится в пакетах 25 дней. После инкубационного периода при повышенной влажности начинают расти грибы. Первый урожай планируют получить в течение месяца.