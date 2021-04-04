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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:30

Просмотров: 88

Новые школы откроют в Актау

Два современных учебных заведения распахнут свои двери уже в этом году, сообщили в пресс-службе областного акимата.

Фото предоставила пресс-служба акима Мангистауской области.
Строительство первой школы на 900 мест ведётся в 34 микрорайоне.

Образовательное учреждение, как сообщили сегодня, 4 апреля, в областном акимате, строится по новейшим и уникальным технологиям.

Новые школы откроют в Актау


- По всей школе, в том числе и снаружи, будут установлены камеры видеонаблюдения. Появятся современные площадки для занятия детей спортом. Ввод в эксплуатацию школы позволит заметно облегчить ситуацию с загруженностью школ в верхних микрорайонах города, - отметили в пресс-службе акима региона.


Вторую школу строят в микрорайоне «Шыгыс-1». Открытие запланировано также в этом году.

Новые школы откроют в Актау



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Комментарии ( 1 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • n92
  • Ingul
  • ЁмоЁ
  • илидия
  • 618965450
  • Empro
 Pluto (Посетители) Сегодня, 19:36
Это что великое достижение? Раз строите новые микрорайоны ОБЯЗАНЫ построить школы поликлиники и прочую инфраструктуру как само собой разумеющееся.
 
 

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