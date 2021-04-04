Новые школы откроют в Актау

- По всей школе, в том числе и снаружи, будут установлены камеры видеонаблюдения. Появятся современные площадки для занятия детей спортом. Ввод в эксплуатацию школы позволит заметно облегчить ситуацию с загруженностью школ в верхних микрорайонах города, - отметили в пресс-службе акима региона.

Строительство первой школы на 900 мест ведётся в 34 микрорайоне.Образовательное учреждение, как сообщили сегодня, 4 апреля, в областном акимате, строится по новейшим и уникальным технологиям.Вторую школу строят в микрорайоне «Шыгыс-1». Открытие запланировано также в этом году.