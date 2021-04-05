Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области возглавил Бердибек Картбаев

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Бердибек Кенжебекович родился в 1989 году. Образование высшее. В 2010 году окончил Жанаозенский колледж нефти и газа им. О. Турмаганбетулы, в 2013 году – Актюбинский университет им. С. Баишова.



Трудовую деятельность начал инспектором отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанаозена.



В 2016 году работал главным специалистом государственного учреждения «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области», в последующие годы работал в данном управлении руководителем отдела, заместителем руководителя управления.



До настоящего времени занимал должность руководителя отдела регулирования естественных монополий и цен департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Мангистауской области.