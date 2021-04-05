График работы прививочных пунктов: В Мангистау расположены восемь пунктов вакцинации

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Главный санитарный врач Актау Асима Жарылгасова сообщила, что любой желающий житель города может получить прививку в порядке живой очереди.



В список медучреждений, задействованных в вакцинации населения от коронавируса, вошли восемь поликлиник, три из которых в Актау:



- Актауская городская поликлиника №1. Адрес: Актау, 7 микрорайон, здание №35 «А». График работы: 08:30-12:30, 14:00-18:00 часов (понедельник-воскресенье). Контакты: +7 (778) 38-15-955, +7 (702) 245-34-33;



- Актауская городская поликлиника №2. Адрес: Актау, 26 микрорайон, здание №71/3. График работы: 08:00-13:00, 14:00-17:00 часов (понедельник-воскресенье). Контакты: +7 (7292) 21-02-15, +7 (701) 478-83-14;



- ТОО «Нейрон». Адрес: Актау, 14 микрорайон, здание №82. График работы: 09:00-12:30, 14:00-17:00 часов. Контакты: +7 (7292) 33-33-12, +7 (708) 311-31-98;



- Мунайлинская районная больница. Адрес: Мунайлинский район, село Баскудык, «Жазира», здание №2. График работы: 08:00-20:00 часов. Контакты: +7 (775) 682-32-23, +7 (702) 488-26-54, +7 (778) 243-46-79;



- Мангистауская центральная районная больница (ЦРБ). Адрес: Мангистауский район, село Шетпе, «Жана-Орпа 1». График работы: 08:30-12:30, 14:00-17:30 часов. Контакты: +7 (708) 369-97-00, +7 (701) 195-87-59;



- Бейнеуская ЦРБ. Адрес: Бейнеуский район, 1 ПМСП, 3 ПМСП. График работы: 09:00-12:00, 14:00-17:00 часов. Контакты: +7 (771) 827-15-06, +7 (702) 606-37-97;



- Тупкараганский район. Адрес: Форт-Шевченко, городская поликлиника, кабинет №7. График работы: 09:00-17:00 часов. Контакты: +7 (778) 215-20-74, +7 (702) 979-28-68, +7 (702) 924-97-47;



- Акшукур, семейно-врачебная амбулатория. График работы: 09:00-17:00 часов. Контакты: +7 (702) 596-29-29.



- Второго апреля в регион доставили 9600 доз российского препарата «Спутник V» (как I компонент, так и II). Прививка от коронавируса проводится на добровольной основе. При этом отказ от вакцинации не несет какой-либо ответственности согласно законодательству РК, - сообщили в пресс-службе акима региона.