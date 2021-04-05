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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:01

Просмотров: 1812

График работы прививочных пунктов: В Мангистау расположены восемь пунктов вакцинации

Где жители Мангистауской области могут получить вакцину от коронавируса, рассказали в пресс-службе акима региона.

Иллюстрация к материалу
Главный санитарный врач Актау Асима Жарылгасова сообщила, что любой желающий житель города может получить прививку в порядке живой очереди.

В список медучреждений, задействованных в вакцинации населения от коронавируса, вошли восемь поликлиник, три из которых в Актау:

- Актауская городская поликлиника №1. Адрес: Актау, 7 микрорайон, здание №35 «А». График работы: 08:30-12:30, 14:00-18:00 часов (понедельник-воскресенье). Контакты: +7 (778) 38-15-955, +7 (702) 245-34-33;

- Актауская городская поликлиника №2. Адрес: Актау, 26 микрорайон, здание №71/3. График работы: 08:00-13:00, 14:00-17:00 часов (понедельник-воскресенье). Контакты: +7 (7292) 21-02-15, +7 (701) 478-83-14;

- ТОО «Нейрон». Адрес: Актау, 14 микрорайон, здание №82. График работы: 09:00-12:30, 14:00-17:00 часов. Контакты: +7 (7292) 33-33-12, +7 (708) 311-31-98;

- Мунайлинская районная больница. Адрес: Мунайлинский район, село Баскудык, «Жазира», здание №2. График работы: 08:00-20:00 часов. Контакты: +7 (775) 682-32-23, +7 (702) 488-26-54, +7 (778) 243-46-79;

- Мангистауская центральная районная больница (ЦРБ). Адрес: Мангистауский район, село Шетпе, «Жана-Орпа 1». График работы: 08:30-12:30, 14:00-17:30 часов. Контакты: +7 (708) 369-97-00, +7 (701) 195-87-59;

- Бейнеуская ЦРБ. Адрес: Бейнеуский район, 1 ПМСП, 3 ПМСП. График работы: 09:00-12:00, 14:00-17:00 часов. Контакты: +7 (771) 827-15-06, +7 (702) 606-37-97;

- Тупкараганский район. Адрес: Форт-Шевченко, городская поликлиника, кабинет №7. График работы: 09:00-17:00 часов. Контакты: +7 (778) 215-20-74, +7 (702) 979-28-68, +7 (702) 924-97-47;

- Акшукур, семейно-врачебная амбулатория. График работы: 09:00-17:00 часов. Контакты: +7 (702) 596-29-29.

- Второго апреля в регион доставили 9600 доз российского препарата «Спутник V» (как I компонент, так и II). Прививка от коронавируса проводится на добровольной основе. При этом отказ от вакцинации не несет какой-либо ответственности согласно законодательству РК, - сообщили в пресс-службе акима региона.



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Комментарии ( 2 )

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  • Око
  • kz1990
  • babe
 Лиана Рязанцева (Журналисты) Сегодня, 16:13
Уважаемый Барабашка, вакцину в Жанаозене можно получить в ТОО "Медикер". Адрес: мкр. Самал, здание 39А.
 
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Барабашка (Посетители) Сегодня, 15:45
Жанаозен где, хотим вакцину получить, всей семьёй?
 
 

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