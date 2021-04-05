В Актау 8 апреля отключат питьевую воду

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Питьевой воды в Актау не будет 8 апреля с 09:00 до 17:00.



- ТОО «МАЭК-Казатомпром» временно отключит подачу питьевой воды на верхнюю и нижнюю зоны города для проведения плановой аттестации расходомерных узлов на ЦУВС-3. Просим запастись питьевой водой, - сообщает Ассоциация управляющих и сервисных компаний Актау.