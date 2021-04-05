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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:40

Просмотров: 366

Бесплатные датчики газоанализаторов установили малообеспеченным семьям в Мангистауской области

В Каракиянском, Бейнеуском и Тупкараганском районах спасатели бесплатно установили 800 датчиков газоанализаторов в домах малообеспеченных семей.

Фото предоставил Нурбек Сайлаубаев
Чтобы избежать утечку газа в жилых домах, сотрудники департамента ЧС Мангистауской области установили датчики газоанализаторов в домах малообеспеченных семей.

Бесплатные датчики газоанализаторов установили малообеспеченным семьям в Мангистауской области


В ДЧС региона рассказали, что из местного бюджета было выделено пять миллионов 386 тысяч тенге на приобретение и установку 800 датчиков газоанализаторов в жилых домах социально уязвимых слоев населения. Датчики были установлены в домах сел Каракиянского, Бейнеуского и Тупкараганского районов.

Бесплатные датчики газоанализаторов установили малообеспеченным семьям в Мангистауской области


- Газоанализаторы позволяют своевременно отключать подачу газа при повышении его концентрации в воздухе. Такая система контроля позволит своевременно обнаружить утечку газа и оповестить жильцов об опасности возникновения аварийной ситуации. На сегодняшний в Каракиянском районе подрядной организацией «Z&M GOLD SYSTEMS» уже установлено 300 штук газоанализаторов. Ежемесячно отделом по чрезвычайным ситуациям Каракиянского района в целях активизации работы по профилактике и предотвращению гибели от угарного газа проводятся обходы жилых домов, - рассказал старший лейтенант ОЧС Каракиянского Района Нурбек Сайлаубаев.

Бесплатные датчики газоанализаторов установили малообеспеченным семьям в Мангистауской области


Бесплатные датчики газоанализаторов установили малообеспеченным семьям в Мангистауской области



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Комментарии ( 2 )

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302847066 (Посетители) Сегодня, 19:17
Бесплатным бывает только сыр в мышеловке,а так бюджетные средства пристроили...
 
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  • Сухов.
 Жанар (Посетители) Сегодня, 19:11
Бесплатные датчики газоанализаторов установили малообеспеченным семьям в Мангистауской области.

Новое выражение появилось в лексиконе РК, "малообеспеченные семьи", после клича ель баса на "историческую родину".
Вопрос!?, почему такое выражение появилось в такой богатой нефтью, газом и др. ресурсами стране РК?.
Спасём оралманов, а остальные пусть травятся и угорают.?!...

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
 

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