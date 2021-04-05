Бесплатные датчики газоанализаторов установили малообеспеченным семьям в Мангистауской области.

Чтобы избежать утечку газа в жилых домах, сотрудники департамента ЧС Мангистауской области установили датчики газоанализаторов в домах малообеспеченных семей.В ДЧС региона рассказали, что из местного бюджета было выделено пять миллионов 386 тысяч тенге на приобретение и установку 800 датчиков газоанализаторов в жилых домах социально уязвимых слоев населения. Датчики были установлены в домах сел Каракиянского, Бейнеуского и Тупкараганского районов.- Газоанализаторы позволяют своевременно отключать подачу газа при повышении его концентрации в воздухе. Такая система контроля позволит своевременно обнаружить утечку газа и оповестить жильцов об опасности возникновения аварийной ситуации. На сегодняшний в Каракиянском районе подрядной организацией «Z&M GOLD SYSTEMS» уже установлено 300 штук газоанализаторов. Ежемесячно отделом по чрезвычайным ситуациям Каракиянского района в целях активизации работы по профилактике и предотвращению гибели от угарного газа проводятся обходы жилых домов, - рассказал старший лейтенант ОЧС Каракиянского Района Нурбек Сайлаубаев.