«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 06 Апреля
+12...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.39 KZT
  • €1 = 501.71 KZT
  • 1 RUB = 5.6 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:26

Просмотров: 405

Версия об инфицированном пассажире в аэропорту Актау не подтвердилась

О том, что не было на борту больного коронавирусом, рассказали в линейном отделе полиции на станции Мангистау.

Фото очевидцев
По данным линейной полиции, эвакуация посетителей и оцепление территории аэропорта произошла из-за обнаруженной бесхозной сумки. Также был проведен осмотр самолёта, который в этот момент прибыл из Шымкента.

Версия об инфицированном пассажире, находящемся на борту, который по прилету был отправлен на дальнюю стоянку в аэропорту Актау, не подтвердилась. В линейном отделе полиции на станции Мангистау сообщили, что проверка бортов полицией и медиками в случаях объявления тревоги обязательна.

- Пассажиру рейса сообщением Актау-Шымкент, который оставил свой рюкзак возле мусорного контейнера, наказание грозить не будет, так как в его действиях не было злого умысла, - отметили в линейном отделе полиции.

Напомним, что одновременно с обнаружением подозрительного багажа пассажиры рейса FlyArystan сняли на видео врачей на борту. По сообщению людей, у одного из пассажиров был озноб и повышенная температура.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика