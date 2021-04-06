Версия об инфицированном пассажире в аэропорту Актау не подтвердилась

Фото очевидцев
По данным линейной полиции, эвакуация посетителей и оцепление территории аэропорта произошла из-за обнаруженной бесхозной сумки. Также был проведен осмотр самолёта, который в этот момент прибыл из Шымкента.
Версия об инфицированном пассажире, находящемся на борту, который по прилету был отправлен на дальнюю стоянку в аэропорту Актау, не подтвердилась. В линейном отделе полиции на станции Мангистау сообщили, что проверка бортов полицией и медиками в случаях объявления тревоги обязательна.
- Пассажиру рейса сообщением Актау-Шымкент, который оставил свой рюкзак возле мусорного контейнера, наказание грозить не будет, так как в его действиях не было злого умысла, - отметили в линейном отделе полиции.
Напомним, что одновременно с обнаружением подозрительного багажа пассажиры рейса FlyArystan сняли на видео врачей на борту. По сообщению людей, у одного из пассажиров был озноб и повышенная температура.
Версия об инфицированном пассажире, находящемся на борту, который по прилету был отправлен на дальнюю стоянку в аэропорту Актау, не подтвердилась. В линейном отделе полиции на станции Мангистау сообщили, что проверка бортов полицией и медиками в случаях объявления тревоги обязательна.
- Пассажиру рейса сообщением Актау-Шымкент, который оставил свой рюкзак возле мусорного контейнера, наказание грозить не будет, так как в его действиях не было злого умысла, - отметили в линейном отделе полиции.
Напомним, что одновременно с обнаружением подозрительного багажа пассажиры рейса FlyArystan сняли на видео врачей на борту. По сообщению людей, у одного из пассажиров был озноб и повышенная температура.
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