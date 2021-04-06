За сутки в Мангистау от COVID-19 привили 775 человек

Фото пресс-службы ведомства

По данным пресс-службы здравоохранения региона, вчера, 5 апреля, первым компонентом вакцины привиты 715 человек. В частности: в медицинской клинике «Нейрон» - 155, в Мунайлинской центральной районной больнице (ЦРБ) - 120, в Тупкараганской ЦРБ - 60, в Мангистауской ЦРБ - 30, в Бейнеуской ЦРБ - 120, в Актауской городской поликлинике №1 - 140, в Актауской городской поликлинике №2 - 70, в медицинской клинике «Медикер плюс» - 10, в медицинской клинике «Ясин» - 10 человек.



- Таким образом, с начало вакцинации общее количество привитых по области составляет - 4100 человек, остаток вакцин - 5195 доз, - сообщили в пресс-службе здравоохранения.



Вторым компонентом вакцины за сутки привиты 60 человек. Из них 10 человек прививку получили в медицинском центре «Нейрон», еще 10 человек привиты в Мунайлинской ЦРБ, в Тупкараганской ЦРБ - 20, в Актауской городской поликлинике №2 - 15, в Мангистауской ЦРБ - пять человек. Общее количество привитых - 792 человека, остаток вакцин 8505 доз.



- На 6 апреля текущего года по области функционируют 12 прививочных пунктов. Если до сегодняшнего дня российской вакциной «Sputnik V» были привиты медики, педагоги и правоохранительные органы, то со вчерашнего дня началась прививка жителей региона, - сообщает пресс-служба управления здравоохранения Мангистауской области.



ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ВАКЦИНУ В АКТАУ?



1. Актауская городская поликлиника №1,

Адрес: г.Актау, 7-35А.

График работы - понедельник-пятница: 08:00-13:00, 14:00-17:00

Суббота-воскресенье - 09:00-14:00

Контактные телефоны: 8 778 381 59 55, 8 777 912 41 91 - Дана Санатовна, 8 702 245 34 33 - Алия Камаловна и 8 (7292) 51 - 51 - 49



2.Актауская городская поликлиника №2,

Адрес: г.Актау, 26-71/3

График работы: понедельник-воскресенье: 08:00-12:30, 14:00 - 17:00

Контактный телефон: 8 (7292) 21-02- 15

8 701 478 83 14 - Ардак Ерболкызы

8 775 369 63 29 - Раушан Миржановна



3. ТОО Нейрон

Адрес: г.Актау, 14-82

График работы: 09:00-12:30, 14:00-17:00

Контактные телефоны: 8 (7292) 33- 33 - 12, 8 708 311 31 98 - Самал Избасарова



4. ТОО «Ясин»

Адрес: г.Актау, 17 - 89/1, 212 кабинет

Контактные телефоны: 8 778 465 58 58 - Тенгебаева Жансая Сыпабековна;

8 701 384 32 44 - Карабалаева Жансулу Даярбековна



Алгоритм получения: живая очередь



На заседании правительства сегодня представили информацию о том, что в апреле в Мангистаускую область поставят 40 400 доз вакцины против коронавирусной инфекции, в том числе 29 600 российской вакцины «СпутникV», 9800 - от других производителей и тысячу доз казахстанской вакцины «QazCovid-In».