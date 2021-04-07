«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 07 Апреля
+9...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 429.1 KZT
  • €1 = 506.85 KZT
  • 1 RUB = 5.62 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:28

Просмотров: 2452

Новую мечеть возведут в Актау

На месте старой мечети в 17 микрорайоне планируется строительство новой, сообщила пресс-служба мечети Бекет-Ата в Актау.

Фото предоставила пресс-служба мечети Бекет-Ата в Актау
Вместо старого здания мечети Бекет-Ата в Актау будет воздвигнута новая мечеть.

По проекту мечеть расположится на 900 квадратных метрах.

Новую мечеть возведут в Актау


Вместимость составит одна тысяча человек.

Строительство запланировано после священного месяца Рамазан и продлится один год.

Новую мечеть возведут в Актау


Представители мечети отметили необходимость строительства столовой и дома для персонала возле молитвенного дома.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 7 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ирон
  • shurik_kz11
 Nurzhan_from_aktau (Посетители) Сегодня, 14:27
Кажется ни кто не знает почему мечеть в полуразобранном состоянии?

Его же пытались снести лет таки 20-25 назад. Человек упал и умер при попытке демонтажа, техника сломалась. И все, работы были остановлены.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Placida
 Good Citizen (Посетители) Сегодня, 14:25
вот зачем лепить мечеть в тесное застроенное жилыми и торговыми домами место?! мечеть требует простора из-за наплыва людей в жума-намаз. есть же пространства в городе. 20 мкр только-только застраивается, или 18 или например рядом с музей Кекильбаева.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • shurik_kz11
  • Placida
  • Pavelmwest
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 14:10
зачем нам НИИ и другие заведения где людей обучают грамоте и работе, образно говоря? зачем нам спортивные центры, детские центры, аквапрки на берегу моря и другие комплексы?
нам же итак есть куда сходить с детьми, есть где их обучить уму-разуму, развить их таланты.
и почему только одну мечеть? давайте 100!
 
-1
  • Pavelmwest
 Не поддерживаю Поддерживаю
крякозя́бр (Посетители) Сегодня, 14:00
Если по хорошему, то не плохо бы немного пространства расширить. Ато посмотрите, там же со всех сторон прям жилые дома понавтыкали. Предлагаю выкупить всё здание, там где Супер Маркет у дороги, снести его и использовать эту территорию. Ато просто ужс, если это здание оставлять, то которое у дороги супер маркеты.
Ссылка на карту

Про 1 год конечно прикольно, давайте запомним эту дату rofl
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Кинст (Посетители) Сегодня, 13:51
Цитата: Галина63
Когда архитекторы показывают свои проекты

Хотел написать - опередили lol
А меня ещё вот что интересует - на проекте "нарисована" достаточно большая площадь самого здания и площадки возле него. Но все мы знаем, как дело обстоит на самом деле возле той недостроенной мечети - как там тесно....
Также - строительство той мечети захлохло ведь не просто так... Как я помню, были разговоры о плывучести грунта
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • shurik_kz11
 kz1990 (Посетители) Сегодня, 13:51
На картинке всегда красиво, в реалии зелени не будет.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +16
  • Xoxma80
  • Нурекен
  • Неравнодушный
  • tom2005
  • крякозя́бр
  • ЁмоЁ
  • мунайши73
  • Adai11
  • Ну Ну
  • Кинст
  • Pinochet
  • PoZitron
  • Placida
  • shurik_kz11
  • Ирон
  • Pavelmwest
 Галина63 (Посетители) Сегодня, 12:32
Когда архитекторы показывают свои проекты, столько зеленых насаждений рисуют. А в итоге после строительства никогда ни деревьев, ни кустарников, ни травы никто не сажает. И никогда так зелено потом не выглядит.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика