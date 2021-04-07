Новую мечеть возведут в Актау

Фото предоставила пресс-служба мечети Бекет-Ата в Актау
Вместо старого здания мечети Бекет-Ата в Актау будет воздвигнута новая мечеть.
По проекту мечеть расположится на 900 квадратных метрах.
Вместимость составит одна тысяча человек.
Строительство запланировано после священного месяца Рамазан и продлится один год.
Представители мечети отметили необходимость строительства столовой и дома для персонала возле молитвенного дома.
По проекту мечеть расположится на 900 квадратных метрах.
Вместимость составит одна тысяча человек.
Строительство запланировано после священного месяца Рамазан и продлится один год.
Представители мечети отметили необходимость строительства столовой и дома для персонала возле молитвенного дома.