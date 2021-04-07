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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:26

Просмотров: 197

Сельские гимназисты начали акцию «Подари книгу библиотеке» в Мангистау

Библиотека уже пополнилась шедеврами мировой литературы, сообщили в Центре общественных коммуникаций региона.

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций региона
Школа-гимназия села Сайын-Шапагатов Тупкараганского района начала акцию «Подари книгу библиотеке» в рамках проекта Министерства образования и науки «Оқуға құштар мектеп». Список художественной литературы будет представлен в четырёх направлениях. В их число вошли книги лучших классиков страны, шедевры мировой литературы, сборники современных поэтов и писателей.

Сельские гимназисты начали акцию «Подари книгу библиотеке» в Мангистау


Директор сельского учебного заведения Жансая Молдажанова отдала в библиотеку своей школы переводы на казахский язык зарубежных авторов, которые удостоены Нобелевской премии. Она передала эстафету коллективам мангистауских школ.

В списке книг, подаренных школе-гимназии Сайын–Шапагатова: «Сто лет одиночества» Габриеля Гарсиа Маркеса, «Меня зовут Кырмызы» Орхана Памука, «Тысяча сияющих солнц» Халеда Хоссейни и многие другие.

Сельские гимназисты начали акцию «Подари книгу библиотеке» в Мангистау


- Количество художественных книг в школьной библиотеке составляет 576 единиц, из них около 200 - детская литература. В настоящее время число читателей приближается к 400. Проект позволяет пополнить книжный фонд нашей библиотеки лучшей литературой мира. Мы стремимся вызвать у наших учеников страсть к чтению и считаться с их запросами, - сказала директор школы.



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