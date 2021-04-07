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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:43

Просмотров: 124

Мошенники использовали сайт объявлений для лжепокупки картины у жительницы Актау

Злоумышленницу заинтересовало объявление о продаже картины на сайте объявлений.

Фото из доступных источников
По словам местного жителя Серика, его мать в конце марта выставила объявление о продаже картины на сайте OLX. На следующий день на её мессенджер WhatsApp пришло сообщение от абонента с иностранным номером, зарегистрированным в Украине.

Мошенники использовали сайт объявлений для лжепокупки картины у жительницы Актау


В сообщении неизвестная спрашивала о возможности покупки и доставки картины путём курьерской службы СДЭК. Спустя две недели она выслала ссылку на сайт для прохождения верификации, куда необходимо было ввести все персональные данные банковской карты с условием, чтобы на счету была сумма не менее, чем отправленная за покупку картины в размере 8000 тенге.

Мошенники использовали сайт объявлений для лжепокупки картины у жительницы Актау


Мать Серика показала переписку сыну, который остановил её и предотвратил списание средств мошенниками.

Мошенники использовали сайт объявлений для лжепокупки картины у жительницы Актау


На официальном сайте СДЭК сообщается, что участились случаи кибермошенничества с использованием фишинговых сайтов под логотипом компании СДЭК.

Мошенники использовали сайт объявлений для лжепокупки картины у жительницы Актау



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