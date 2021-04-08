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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:57

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В Мангистау для жалоб на действия мониторинговых групп открыт сall-центр генпрокуратуры

Пожаловаться на неправомерные действия мониторинговых групп во время рейдовых мероприятий теперь можно, позвонив в сall-центр Генеральной прокуратуры РК, передаёт Arnapress.kz.

Иллюстративное фото из открытых источников
Генеральная прокуратура РК опубликовала номер телефона круглосуточной мобильной группы по защите бизнеса, передаёт Arnapress.kz.

Телефон «горячей линии» заработал во исполнение поручений главы государства, озвученных 1 апреля на совещании по мерам противодействия коронавирусной инфекции от 1 апреля 2021 г.

- Предприниматели могут обратиться с жалобами на действия мониторинговых групп при проведении рейдовых мероприятий по карантинным ограничениям, − сообщили в Генпрокуратуре.

Номер call-центра – «115», звонок бесплатный. Также в Мангистау круглосуточно действует региональная мобильная группа по защите бизнеса - 8 (7292) 42-34-10, вн.100, 8 (775) 806-50-95.



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