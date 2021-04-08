В Мангистау для жалоб на действия мониторинговых групп открыт сall-центр генпрокуратуры

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Генеральная прокуратура РК опубликовала номер телефона круглосуточной мобильной группы по защите бизнеса, передаёт Arnapress.kz.
Телефон «горячей линии» заработал во исполнение поручений главы государства, озвученных 1 апреля на совещании по мерам противодействия коронавирусной инфекции от 1 апреля 2021 г.
- Предприниматели могут обратиться с жалобами на действия мониторинговых групп при проведении рейдовых мероприятий по карантинным ограничениям, − сообщили в Генпрокуратуре.
Номер call-центра – «115», звонок бесплатный. Также в Мангистау круглосуточно действует региональная мобильная группа по защите бизнеса - 8 (7292) 42-34-10, вн.100, 8 (775) 806-50-95.
Телефон «горячей линии» заработал во исполнение поручений главы государства, озвученных 1 апреля на совещании по мерам противодействия коронавирусной инфекции от 1 апреля 2021 г.
- Предприниматели могут обратиться с жалобами на действия мониторинговых групп при проведении рейдовых мероприятий по карантинным ограничениям, − сообщили в Генпрокуратуре.
Номер call-центра – «115», звонок бесплатный. Также в Мангистау круглосуточно действует региональная мобильная группа по защите бизнеса - 8 (7292) 42-34-10, вн.100, 8 (775) 806-50-95.
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