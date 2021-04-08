В пунктах обмена валют Актау доллар поднялся до 436 тенге

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Цена за доллар в Актауском филиале Народного банка Казахстана составила 436 тенге.
В филиале «Евразийского банка» валюта продаётся по 434,30 тенге за доллар. «Альфа банк» реализует валюту за 435 тенге. В остальных банках города ситуация аналогичная.
По итогам утренних торгов средневзвешенный курс доллара составил 432,82 тенге, повысившись на 1,73 тенге.
Курсы валют в банках Актау можно отслеживать у нас на сайте.
В филиале «Евразийского банка» валюта продаётся по 434,30 тенге за доллар. «Альфа банк» реализует валюту за 435 тенге. В остальных банках города ситуация аналогичная.
По итогам утренних торгов средневзвешенный курс доллара составил 432,82 тенге, повысившись на 1,73 тенге.
Курсы валют в банках Актау можно отслеживать у нас на сайте.
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