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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:15

Просмотров: 543

В Мангистауской области привили от коронавируса 5460 человек

Сделать прививку можно бесплатно в любом из 17 прививочных пунктов в регионе. Вакцинация проводится только после предварительного медицинского осмотра врачом, сообщает пресс-служба управления здравоохранения Мангистауской области.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
По данным пресс-службы здравоохранения региона вчера, 7 апреля, в регионе первым компонентом российской вакцины «Спутник V» привили 645 человек.

Из них 100 человек прививку получили в медицинском центре «Нейрон», в здании Ассамблеи народа Казахстана - 20 человек, ещё 70 человек в Мунайлинской центральной районной больнице (ЦРБ), в Тупкараганской ЦРБ - 25, в Мангистауской ЦРБ - 15, Бейнеуской ЦРБ – 70, в Актауской городской поликлинике N2 – 160 человек, в Актауской городской поликлинике N1 – 70, в медицинской клинике «Медикер плюс» - 15, в медицинской клинике «Ясин» - 60 человек, в Жетыбайской сельской больнице – 15 и в медицинской клинике «Сенім» - 25.

Второй компонент вакцины привитые смогут получить через 21 день.

Вторым компонентом вакцины привиты 85 человек. В медицинской клинике «Нейрон» - 20, в Мунайлинской ЦРБ - 30, в Тупкараганской ЦРБ – 20 и в Актауской городской поликлинике №2 – 15 человек.

- Таким образом, с начала вакцинации общее количество привитых по области составляет - 5460 человек, остаток вакцин - 3835 доз. На 8 апреля текущего года по области функционируют 17 прививочных пунктов, - отметили в пресс-службе ведомства.



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Комментарии ( 1 )

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крякозя́бр (Посетители) Сегодня, 14:23
Когда следующая партия придет? Этой на всех не хватает же!
 
 

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