В Мангистауской области привили от коронавируса 5460 человек

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По данным пресс-службы здравоохранения региона вчера, 7 апреля, в регионе первым компонентом российской вакцины «Спутник V» привили 645 человек.



Из них 100 человек прививку получили в медицинском центре «Нейрон», в здании Ассамблеи народа Казахстана - 20 человек, ещё 70 человек в Мунайлинской центральной районной больнице (ЦРБ), в Тупкараганской ЦРБ - 25, в Мангистауской ЦРБ - 15, Бейнеуской ЦРБ – 70, в Актауской городской поликлинике N2 – 160 человек, в Актауской городской поликлинике N1 – 70, в медицинской клинике «Медикер плюс» - 15, в медицинской клинике «Ясин» - 60 человек, в Жетыбайской сельской больнице – 15 и в медицинской клинике «Сенім» - 25.



Второй компонент вакцины привитые смогут получить через 21 день.



Вторым компонентом вакцины привиты 85 человек. В медицинской клинике «Нейрон» - 20, в Мунайлинской ЦРБ - 30, в Тупкараганской ЦРБ – 20 и в Актауской городской поликлинике №2 – 15 человек.



- Таким образом, с начала вакцинации общее количество привитых по области составляет - 5460 человек, остаток вакцин - 3835 доз. На 8 апреля текущего года по области функционируют 17 прививочных пунктов, - отметили в пресс-службе ведомства.