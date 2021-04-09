Высунувшиеся из окон авто пассажиры привлекли внимание полицейских Мангистау

Машины, из окон которых высовывались пассажиры, полицейские остановили 8 апреля.- При патрулировании маршрута 8 апреля примерно в 20:44 сотрудники полиции заметили, как несколько автомашин нарушили правила дорожного движения. На всех водителей составлены административные протоколы по статье 593 статьи Кодекса об Административных Правонарушениях РК - Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами. Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей. Автотранспорт водворен на штрафстоянку, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.