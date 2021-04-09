В Актау за неуплату налогов и административных штрафов машины должников водворяют на штрафстоянку

Еженедельно сотрудники Региональной палаты частных судебных исполнителей Мангистауской области совместно с административной полицией проводят рейды для взыскания долгов по налоговым задолженностям.Только за неделю на штрафную стоянку водворено шесть автомашин должников.Неплательщиков выявляют на дороге, предъявляют постановление судебного исполнителя, а затем водителю приходится ехать на штрафстоянку в сопровождении инспекторов.Так, 2 апреля в ходе рейдовых мероприятии была задержана и водворена на специальную стоянку автомашина «Нива» ВАЗ-2121. Сумма долга водителя перед государством составила 27 780 тенге.В это же день была задержана и водворена еще одна автомашина Subaru Legacy. Данный автотранспорт числится на балансе компании ТОО «Электр Жуйелери». Водворили автомобиль за долг компании на общую сумму более 289 миллионов тенге перед ТОО «МАЭК-Казатомпром». Хозяин задолжал компании ТОО «МАЭК-Казатомпром».Сегодня, 9 апреля, была водворена на штрафстоянку автомашина BMW X5. Сумма долга водителя перед государством составила 449 052 тенге. Задолженность водитель погасил сегодня же с помощью мобильного приложения одного из банков.- Особое внимание сегодня уделяется взысканию алиментов, поскольку половину из общего числа поступающих жалоб составляет именно эта категория дел. В случае злостного уклонения алиментщику грозит и уголовное наказание.Так, ему могут назначить лишение или ограничение свободы до двух лет. Или заменить наказание на 600 часов общественных работ согласно статье 139 Уголовного кодекса РК. При этом имущество должника будет реализовано в уплату долга по алиментам. Рейдовые мероприятия проводятся ежедневно, в отношении всех алиментщиков будут приняты жесткие меры, - рассказал Исатай Аблаев, заместитель руководителя палаты частных судебных исполнителей по региону.Так, к примеру, 29 марта текущего года был задержан житель Мунайлинского района. Долг по алиментам у него составил 445 474 тенге. Судом вынесено постановление о задержании и привлечении должника согласно статье 669 Кодекса об Административных Правонарушениях РК к административному аресту.