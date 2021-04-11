Дороги к Бозжыре и смотровой площадке: Стали известны победители тендера

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Победителем по двум конкурсам стало ТОО «Проектный Центр» из Жанаозена. Информация о результатах тендеров появилась на сайте государственных закупок.



Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог является заказчиком данного ПСД.



На разработку ПСД по строительству автодороги до смотровой площадки Бозжыры предусмотрено 18 493 750 тенге, на строительство дороги к урочищу – 23 199 107 тенге.